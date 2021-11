‘Bulldozer’ Magdalena Andersson benoemd als eerste vrouwelijke premier Zweden

Minister van Financiën Magdalena Andersson komt als premier aan het hoofd te staan van een minderheidscoalitie. Beeld Erik Simander / EPA

In de afgelopen dagen bereikte Andersson een akkoord met de Linkse Partij over de verhoging van de pensioenen. In ruil daarvoor onthield de partij zich woensdag van stemmen. In Zweden geldt dat een premier kan worden benoemd zolang de meerderheid niet tegen is. Andersson komt aan het hoofd te staan van een minderheidscoalitie. Ze kreeg 174 tegenstemmen – met 175 of meer stemmen tegen had ze het niet gered.

De benoeming van Andersson is een mijlpaal voor Zweden, dat al decennia strijdt voor gendergelijkheid, maar nog nooit een vrouwelijke premier had. In buurland Noorwegen was het veertig jaar geleden al zover.

Symbolisch besluit

Amineh Kakabaveh, een onafhankelijke volksvertegenwoordiger, bracht woensdag in het parlement in herinnering dat het dit jaar honderd jaar geleden is dat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. ‘Als vrouwen mogen stemmen, maar niet verkozen worden tot het hoogste ambt, is de democratie niet compleet’, zei Kakabaveh, die van Iraans-Koerdische afkomst is. ‘Er zit symboliek in het besluit van vandaag.’

Andersson was de afgelopen zeven jaar minister van Financiën onder haar voorganger Stefan Löfven, die als lasser opklom tot premier. Haar carriere was minder klassiek sociaal-democratisch. Ze begon als politiek adviseur van premier Göran Persson. Daarna volgde een loopbaan langs de politieke en ambtelijke top, waar ze in elke rol opviel door haar competentie en dossierkennis.

Kundig en direct

In een profiel van de Zweedse publieke zender SVT werd de politica onlangs beschreven als ‘bulldozer’, die met haar kennis en directheid over mensen heen kan walsen.

Haar eerste test als premier volgt woensdagmiddag, als het parlement stemt over de begroting van volgend jaar. Daarvoor heeft ze naar verwachting te weinig steun, waardoor Zweden automatisch verdergaat met een eerder aangenomen centrum-rechtse begroting.

De echte test volgt met de verkiezingen in september 2022. De sociaal-democraten zagen hun aanhang de afgelopen jaren gestaag krimpen en de uitslag in 2018 was de slechtste ooit. In de coulissen wachten de centrum-rechtse Gematigde Uniepartij en de anti-immigratiepartij Zweden Democraten om de macht over te nemen.