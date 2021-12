Bulgarije wil blokkade opheffen van toetreding Noord-Macedonië tot Europese Unie

Premier Kiril Petkov van Bulgarije. Beeld REUTERS

De voormalige Joegoslavische republiek Macedonië is al sinds 2005 kandidaat-lid van de Europese Unie. De onderhandelingen over toetreding werden echter jarenlang tegengehouden door Griekenland, dat de naam Macedonië als Grieks beschouwt. In 2019 werd een compromis gevonden: Macedonië noemde zichzelf voortaan Noord-Macedonië.

Toen begon Bulgarije echter dwars te liggen. Volgens de vorige Bulgaarse premier, Boyko Borisov, bestond de Macedonische identiteit helemaal niet. De Macedonische cultuur was Bulgaars. Zolang Noord-Macedonië dit niet wilde erkennen, kon er geen sprake zijn van onderhandelingen over toetreding. Volgens critici probeerde Borisov hiermee de aandacht af te leiden van beschuldigingen dat corruptie en georganiseerde misdaad onder zijn bewind was toegenomen.

In november verloor Borisov de verkiezingen. De nieuwe premier Petkov is westers gezind en opgeleid aan de Harvard universiteit in de Verenigde Staten. Hij wil het komende half jaar met Noord-Macedonië praten over de culturele meningsverschillen met Bulgarije. Dat zou de weg moeten openen naar onderhandelingen over toetreding, aldus Petkov.

De nieuwe premier heeft echter te maken met weerstand in eigen land. Hij vormt een coalitie met de partij van de nationalistische ‘turbofolk’-ster Slavi Trifonov. Ook een groot deel van de publieke opinie in Bulgarije is tegen toetreding van Noord-Macedonië tot de EU.