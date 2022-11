Bulgarije gaat wapens leveren aan Oekraïne, Hongarije laatste EU-land dat geen militaire steun verleent

De Hongaarse premier Viktor Orbán is mordicus tegen het leveren van wapens aan Oekraïne. (AP Photo/Olivier Matthys) Beeld AP

Na maanden gesoebat stemde het Bulgaarse parlement donderdag in met het sturen van (zware) wapens naar Oekraïne. Met 175 tegen 49 stemmen haalde het voorstel een ruime meerderheid en maakte zo een einde aan de slepende discussie in de Bulgaarse politiek over het leveren van wapens aan Oekraïne. Dit voorjaar zette het de verhoudingen in de toenmalige regering op scherp. Nadat ze in juni viel over een andere kwestie, bleef het wapenvraagstuk liggen.

Militaire steun aan Oekraïne ligt lastig in Bulgarije. Ongeveer eenderde van de bevolking denkt positief over Rusland. Een nog groter deel, ongeveer tweederde, is bang dat Bulgarije het conflict in zal worden gezogen als het Oekraïne steunt. De Bulgaarse president Roemen Radev, die in de politieke chaos van afgelopen jaar veel invloed verwierf, is fel tegenstander van het sturen van wapens. De extreemrechtse, pro-Russische partij Wedergeboorte en de Kremlingezinde socialisten (BSP) zijn ook tegen.

Grote wapenindustrie

Wedergeboorte bevindt zich in de politieke marge, maar de BSP maakte eerder dit jaar deel uit van de coalitie en blokkeerde het leveren van wapens naar Kyiv, tot grote ergernis van toenmalige premier Kiril Petkov. Hij vond een geitenpaadje: Bulgarije zou geen wapens sturen, maar kapot materieel repareren in zijn wapenfabrieken. Tijdens de Koude Oorlog ontwikkelde het land een grote wapenindustrie, wat Bulgarije nog steeds hofleverancier maakt bij conflicten waarin oude Sovjetwapens een rol spelen. Het plan kwam uiteindelijk niet van de grond.

Dat hoefde ook niet: onderzoek wijst uit dat de Bulgaarse wapenindustrie al die tijd wel degelijk wapens leverde aan Oekraïne, door ze via andere landen te verkopen. Het materieel kwam via Polen en Roemenië in Oekraïne terecht. Overigens is het de bedoeling dat de militaire steun aan Oekraïne nu een gift wordt in plaats van handel. Sinds 24 februari verdiende de Bulgaarse industrie ruim een miljard euro aan extra wapenexport. Het Bulgaarse ministerie van Defensie en het ministerie van Economie, dat wapenexporten officieel moet goedkeuren, hebben dit nog niet bevestigd.

Symbolische waarde

De cijfers spreken boekdelen. MZ-Sopot, de grootste producent van granaten, raketten en munitie in Bulgarije, verkocht in de eerste negen maanden van dit jaar drie keer meer producten en maakte vijftien keer zoveel winst als een jaar geleden. De Bulgaarse tak van nieuwssite Euractiv publiceerde een artikel waarin Aleksander Mihailov, voormalig directeur van staatswapenfabriek Kintex, zowel de hoge exportcijfers als de levering via andere landen bevestigt. Ook vonden ze videomateriaal waarop Amerikaanse vrijwilligers aan het front hun Bulgaarse anti-tankwapens prijzen.

De stemming in het Bulgaarse parlement heeft ook om een andere reden een grote symbolische waarde. Nu blijft alleen Hongarije over als enig lid van de EU en de Navo dat geen militaire steun verleent aan Oekraïne. De Hongaarse premier Viktor Orbán is mordicus tegen. Volgens hem moet Hongarije zo neutraal mogelijk blijven in het conflict. Critici zien vooral zijn warme banden met Poetin en de afhankelijkheid van Russische energie als redenen voor de terughoudendheid bij het steunen van Oekraïne.

Hoe de Bulgaarse plannen in de praktijk uitpakken, moet nog blijken. Het parlement heeft het ministerie van Defensie opgedragen een lijst te maken van wapens en materieel dat naar Oekraïne kan worden gestuurd, waar de ministerraad zich vervolgens over zal buigen.