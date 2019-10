Bulgaarse politie verwijdert agressieve politicus uit live-talkshow

Volen Siderov Beeld Reuters

Na een minutenlange tirade van Volen Siderov, de fractievoorzitter van de ultranationalistische Ataka-partij, probeerde de presentatrice hem bij zinnen te brengen. Ze schakelde zijn microfoon uit. Toen dat niets uithaalde, ging het programma voor zes minuten op zwart en werd Siderov afgevoerd.

In Bulgarije is geschokt gereageerd op het incident van maandagavond. Een ‘schandalig’ optreden van de politicus, oordeelde de omroep. Een oppositiepartij stelde gelijk voor de mediawet te veranderen, zodat agressieve politici voortaan van de radio en de tv kunnen worden geweerd.

Aan de talkshow (Referendum) op de publieke omroep namen zeven politici deel. De bedoeling was dat ze in discussie zouden gaan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen die eind oktober plaatsvinden in Bulgarije. Iedere kandidaat had recht op een paar minuten spreektijd, een afspraak waar Siderov zich niet aan hield. Hij sprak de presentatrice onbeschoft aan en maakte een tegenkandidaat uit voor homoseksueel.

Siderov heeft een (kleine) geldboete gekregen voor het overtreden van de kieswet, en dreigt de omroep voor het gerecht te slepen wegens ‘censuur’. In 2013 haalde de omstreden politicus ook al het nieuws toen hij gewapend bij het omroepgebouw verscheen, en dreigde met een inval.

Intimidaties

Al langer bestaan er grote zorgen over de werkomgeving voor journalisten in Bulgarije, waar intimidaties aan de orde van de dag zijn. Een paar weken geleden regende het kritiek toen een publieke radiozender de kritische journaliste Silvia Velikova op non-actief zette. De zender ging vijf uur lang op stil, Velikova kreeg uiteindelijk haar werkplek terug. De vrijheid van meningsuiting, zo reageerde de Bulgaarse president Rumen Radev na dat incident, ‘verkeert in crisis’.

Een jaar geleden werd een 30-jarige journaliste vermoord in de stad Ruse, enkele dagen nadat ze uitgebreid aandacht had besteed aan een corruptiezaak. Hoewel de vermoedelijke dader inmiddels een celstraf uitzit, blijven er veel vraagtekens over de toedracht. Van alle Europese lidstaten staat Bulgarije het laagst op de persvrijheidsindex van Reporters Without Borders: 111de van de 180 landen.