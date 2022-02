Bulgaarse Europarlementariër die Hitlergroet leek te brengen wacht strafprocedure

Angel Dzhambazki lijkt woensdagavond de Hitlergroet te brengen in het Europees Parlement. Beeld Euractiv

De rechts-conservatieve parlementariër, Angel Dzhambazki, stak bij het verlaten van de zaal zijn rechterarm gestrekt de lucht in. Hij deed dat na afloop van een verhit debat waarin hij ageerde tegen het plan om EU-fondsen van Polen en Hongarije in te houden omdat deze landen de rechtsstaat zouden uithollen. Een meerderheid van het Europees Parlement is hier voor. Volgens Dzhambazki is dat een uiting van ‘haat jegens natiestaten’.

Parce qu'il a défendu l'état de droit en 🇪🇺, @sandrogozi s'est fait insulter par l'eurodéputé @djambazki, qui a quitté l'hémicycle en faisant un scandaleux salut nazi.



Tu as tout notre soutien Sandro.



Nous demandons à Mme Metsola, @EP_President, d'agir. pic.twitter.com/rIXrbB5wO1 — Renaissance (@Renaissance_UE) 16 februari 2022

Zelf zegt Dzhambazki dat het handgebaar uit zijn context is gehaald: hij zou slechts verontschuldigend hebben gewuifd naar de voorzitter vanwege de harde woorden die hij kort ervoor had gebruikt. Volgens hem is er sprake van een lastercampagne, hij zegt excuses te verlangen van de mensen die hem beschuldigen van het brengen van de Hitlergroet.

Maar Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement, is ervan overtuigd dat ze hem de nazigroet heeft zien brengen. ‘Dat gebaar is afkomstig uit de donkerste hoofdstukken van onze geschiedenis en moet daar blijven’, aldus Metsola. Ze heeft aangegeven een onderzoek te willen instellen naar het incident, hetgeen tot sancties kan leiden.

Dzhambazki is lid van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), waar ook enkele Nederlandse Europarlementariërs onderdeel van zijn. In een mail aan zijn fractieleden die in handen is van de politieke nieuwswebsite Politico noemde hij het incident een ‘klein misverstand’.

De vier parlementariërs die namens de SGP en JA21 in de ECR-fractie zitten, stellen in een gezamenlijke verklaring dat ze geen genoegen nemen met Dzhambazki’s verklaring. Ze roepen het Europees Parlement op om een onderzoek in te stellen.

Naar aanleiding van het incident in het Europees Parlement gisteravond geven de EP-delegaties van @JuisteAntwoord en @SGPnieuws dit gezamenlijke statement ⤵️ pic.twitter.com/3e2DNvH21c — Rob Roos MEP 🇳🇱 (@Rob_Roos) 17 februari 2022

Europarlementariërs uit het hele politieke spectrum hebben verontwaardigd gereageerd. Zo veroordeelde Manfred Weber het gebaar namens de EVP-groep, waar de christendemocratische partijen bij zijn aangesloten. ‘Het is het tegenovergestelde van waar het Europees Parlement voor staat en wij roepen op tot onmiddellijke sancties.’

Ook de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, onafhankelijk adviseur van de Nederlandse Rijksoverheid, twijfelt niet aan de intenties van Dzhambazki toen hij zijn hand in de lucht stak. ‘Europa heeft onbeschrijfelijk geleden onder antisemitisme en fascisme. Dit vereist een eensgezinde veroordeling’, aldus de organisatie op Twitter.

Het is niet voor het eerst dat Dzhambazki in opspraak komt. In 2019 verwees hij naar twee progressieve collega’s als ‘een Française van Algerijnse afkomst’ en ‘de Duitser van Turkse afkomst’, tegenover nieuwssite Euractiv. Toen de twee aangaven dit ‘racistisch en xenofoob’ te vinden, bood Dzhambazki zijn excuses aan, ‘als ze zich beledigd hebben gevoeld’.