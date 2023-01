Bülent D. sloeg zijn woonbegeleider dood tijdens een epileptische aanval, maar herinnert zich niets

De straat in Amsterdam-West waar woonbegeleider Joost Heinen door zijn cliënt werd aangevallen. Beeld Inter Visual Studio

Zijn woonbegeleider Joost Heinen was ‘een topgozer’, zegt verdachte Bülent D. vrijdag tegen de rechter. Er leek ook niets bijzonders aan de hand, die middag in mei vorig jaar. Heinen kwam langs in zijn Amsterdamse woning, ze dronken samen koffie. ‘Ik had wat papierwerk dat opgelost moest worden.’ Daarna ruimden ze samen zijn huis op. Heinen belde naar het hoofdkantoor van zorgorganisatie HVO-Querido om te zeggen dat het wat later werd. Vervolgens sjouwde hij een afgedankte tafel naar buiten voor D., die zelf in een rolstoel zit en lijdt aan een ernstige vorm van epilepsie.

‘Ik mocht hem heel graag’, vertelt de verdachte. ‘We hebben nooit ruzie gehad. Ik was juist heel blij met alles.’ Toch werd Joost Heinen diezelfde middag hevig bloedend in D.’s voortuin aangetroffen. Zes dagen later overleed de woonbegeleider in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, 65 jaar oud.

Wat is hier gebeurd? Dat is ook voor Bülent D. een raadsel. Het laatste wat hij zich zegt te herinneren, is dat hij trilde en in paniek raakte, omdat hij een epileptische aanval voelde opkomen. ‘Ik zei tegen Joost: ik ben bang dat ik een insult krijg. Volgens mij heeft hij mij geprobeerd te helpen, maar ik weet het niet zeker.’

Het volgende moment dat D. zich voor de geest kan halen, hoort hij zijn buurman zeggen dat zijn vriend bloedend in de tuin zit. ‘Zoiets had ik nog nooit gezien. Als zo’n prachtig persoon die nooit iets kwaads heeft gedaan helemaal onder het bloed zit, dan ben je in shock.’

Uit de bloedsporen en de ravage die in zijn woning is aangetroffen, leidt de recherche af dat er een ‘geweldsexplosie’ moet hebben plaatsgevonden. Bij Heinen is een schedelbreuk geconstateerd. Het meest waarschijnlijke scenario is volgens justitie dat D. met een glazen fles ‘meermalen en hard’ op het hoofd van zijn woonbegeleider heeft ingeslagen. D. zegt zich er werkelijk niets van te kunnen herinneren. ‘Ik kan niet geloven dat ik dit heb gedaan.’

HVO-Querido is een organisatie die hulp verleent aan de kwetsbaarste inwoners van Amsterdam: daklozen, psychiatrisch patiënten, ongedocumenteerden en sekswerkers. Ook met Bülent D. is het ‘sociaal-maatschappelijk niet heel goed van de grond gekomen’, zegt de psycholoog die hem onderzocht. Sinds zijn 13de heeft hij regelmatig epileptische insulten, vaak voorafgegaan door hevige angstaanvallen. Ook was hij een poos dakloos en waren er episodes van alcoholmisbruik.

Dat juist een hulpverlener die zich al jaren inzette voor de kwetsbaarste mensen als gevolg van zijn werk is overleden, maakt deze zaak enorm tragisch, zegt de officier van justitie. ‘Dat heeft enorm veel indruk gemaakt op zijn collega’s. Zij gaan immers ook alleen naar cliënten toe. En wellicht ook straks weer naar de verdachte, als hij vrijkomt.’

Dat hij inderdaad op vrije voeten komt is niet ondenkbaar, blijkt vrijdag uit de haarkloverij tussen de rechtbank en de deskundigen van het Pieter Baan Centrum. De neuroloog legt uit dat het ‘gerichte gewelddadige gedrag’ past bij de zeldzame, ernstige vorm van epilepsie waaraan D. lijdt. Aan de eindfase van zo’n epileptisch insult zijn ‘spieren sterker dan gewoonlijk’, waarbij het voorkomt dat mensen zichzelf of anderen verwonden, zelfs botten breken, zonder dat ze zich daarvan later nog iets herinneren. Omstanders kunnen zich dan maar het beste terugtrekken, zegt de neuroloog, omdat iedere aanraking bedreigend kan zijn voor de patiënt. Hoewel D. eerder agressief is geweest tijdens insulten – hij beet ooit zijn ex-vrouw en vloog medewerkers aan in een kliniek – lijken zijn ambulante hulpverleners niet op de hoogte te zijn geweest van die gebruiksaanwijzing.

Bülent D. moet vanwege zijn epilepsie volledig ontoerekeningsvatbaar worden verklaard, zeggen de deskundigen, en de officier van justitie is het daarmee eens. Dat betekent dat de rechter hem geen straf kan opleggen. Maar volgens het Pieter Baan Centrum is het ook niet mogelijk om Bülent D. op te nemen in een tbs-kliniek. De juridische voorwaarde voor tbs is dat er sprake is van een ‘gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens’. Maar epilepsie is een somatische diagnose, geen psychiatrische. ‘Er is in een tbs-kliniek geen neuroloog die meneer kan behandelen’, zegt de psychiater die hem onderzocht.

Als de rechtbank de deskundigen volgt, zou Bülent D. zonder straf en zonder verplichte behandeling op vrije voeten komen. Dat is ook wat zijn advocaat bepleit.

Maar de officier van justitie ziet een enorme kans op recidive, zeker nu D. zijn woning kwijt is, geen beroep kan doen op familie en dus hoogstwaarschijnlijk in de daklozenopvang terechtkomt. Stress doet de kans op epileptische insulten enorm toenemen. ‘Dan is het wachten tot hij een aanval krijgt. Je moet er niet aan denken dat een willekeurige voorbijganger deze man in een rolstoel dan te hulp zal willen schieten en hij weer gericht geweld gebruikt.’

De officier van justitie betoogt dat epilepsie wel degelijk te beschouwen is als een ‘kortdurende stoornis van de geestvermogens’. Ze eist daarom tbs met dwangverpleging. ‘Er is geen minder ingrijpende maatregel die de maatschappij tegen hem kan beschermen.’ De rechtbank doet over twee weken uitspraak.