Buitenzwemmen? Check het water, want dat is in Nederland lang niet altijd fris

Niet overal in Nederland is het zwemwater van goede kwaliteit, maar bij camping De Roos in Beerze gelukkig wel. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Oostenrijk heeft het schoonste zwemwater, Nederland scoort slecht

In Oostenrijk, Griekenland en Kroatië is het goed toeven voor zwemmers, de zwemwaterkwaliteit is er vrijwel overal zeer hoog. In Nederland is dat slechts in driekwart van de gecontroleerde buitenzwemlocaties het geval, het laagst van alle West-Europese landen. Van die locaties krijgt 4,6 procent het stempel ‘slecht’, een stuk hoger dan het Europees gemiddelde van 1,5 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het European Environment Agency (EEA) over de waterkwaliteit en aanwezigheid van bacteriën in 22 duizend Europese zwemwateren in 2021.

Dat in Nederland de kwaliteit relatief laag is komt deels doordat Nederland veel binnenlandse zwemlocaties telt, zoals meren en rivieren. Aan de kust is het water vaak schoner. Meren, rivieren en afgravingen zijn vaak vervuild door nabije bebouwing en industrie.

Het slechtst scoort Polen, waar minder dan de helft van de zwemplekken is van ‘zeer goede’ kwaliteit is. Dat komt mede doordat daar bij ruim eenderde van wateren niet voldoende is gemonitord voor een beoordeling.

Waarschuwing of negatief advies voor ruim 1 op de 10 zwemplekken

Meerdere waterschappen in Nederland waarschuwen voor blauwalg. Deze bacterie gedijt goed bij de stijgende temperaturen en kan leiden tot hoofdpijn en maag- en darmklachten bij zwemmers.

In het zwemseizoen, dat duurt van 1 mei tot 1 oktober, worden zo’n 900 Nederlandse zwemlocaties geregeld gecontroleerd. Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies maken de waarschuwingen en adviezen bekend op de website zwemwater.nl. Voor ruim 100 locaties geldt op dit moment een waarschuwing of negatief zwemadvies.

Blauwalg is niet het enige obstakel voor zwemmers. Het waterschap Vechtstromen waarschuwt voor de ziekte van Weill, die wordt verspreid door urine van ratten. Een veelvoorkomend symptoom van de ziekte is plotselinge hoge koorts.