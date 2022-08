Buitenlandse Zaken stopt met evacuaties van Afghaanse bondgenoten – ‘Wie komt ons ooit nog halen?’

Maliha Ghowrwal werkte tot de machtsovername van de Taliban op de Nederlandse ambassade in Kabul. Beeld Kiki Groot

Daar zitten we dan, met een glas witte wijn op een terras dat uitkijkt over het Amsterdamse IJ. ‘Ik ben een van gelukkigen omdat ik ben ontsnapt’, zegt Maliha Ghowrwal. Ze is 24 lentes jong, draagt lange losse haren die meedeinen in de wind. Trots vertelt ze over haar nieuwe baan op de Zuidas, haar recent verkregen eigen appartementje en hoe de wereld aan haar voeten ligt. ‘Soms lijkt het wel alsof ik in een Hollywood-film zit. Mijn leven is 180 graden gedraaid.’

Een jaar geleden liet ze een leven vol geweld en bomexplosies achter zich in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Toen de Taliban haar stad op 15 augustus 2021 overnamen wist ze direct dat ze weg moest. Haar carrière bij de Nederlandse ambassade zou voorbij zijn, misschien moest ze wel trouwen met een Talibanstrijder of een boerka gaan dragen. De uitnodiging om geëvacueerd te worden, greep ze met beide handen aan.

Ghowrwal is zich zeer bewust van uitzonderlijke positie waarin ze zit. Het lukte haar om vorig jaar weg te komen, omdat zij het ‘geluk had dat net alle dominosteentjes de goede kant opvielen’. Ze had de juiste contacten bij de ambassade voor een plekje op de evacuatielijst, ze kwam met een kletsverhaal langs de Taliban checkpoints op straat, het lukte haar om door de duwende en trekkende menigte bij het vliegveld te komen, ze bleef staan toen een Nederlandse militair zei dat ze tóch niet op de lijst stond, ze overleefde het urenlange wachten in de brandende zon en kreeg via ‘Henk van de ambassade’ alsnog toestemming om onder het hek van het vliegveld door te kruipen. Er stond zowaar een vliegtuig klaar.

Als slechts één van die dominosteentjes de andere kant op was gevallen, dan zat ze nu als een rat in de val in Afghanistan, concludeert Ghowrwal op het Amsterdamse terras, waar om haar heen wordt geproost op het leven.

Achterblijvers in tranen

Het contrast met zij die achterbleven is groot. De Afghaanse jongemannen Samiullah Sardar (29) en Jamal Naik (35) vechten vanuit hun onderduikadres in Pakistan tegen de tranen. ‘Wie komt ons ooit nog halen?’, zegt Sardar. Beide mannen werkten enige tijd als ‘fixer’ voor Nederlandse journalisten. Ze hielpen hen met onderzoek doen, contacten leggen en vertalen. Zelfs het gerechtshof Den Haag erkende eind juli dat het duo ‘min of meer om toevallige redenen geen oproep’ had gekregen voor evacuatie. Terwijl ze wel voldoen aan de criteria die de Tweede Kamer vastlegde in de ‘motie Belhaj’.

En zo vielen er meer mensen tussen het wal en het schip. De weduwe van een defensietolk die niet meer mag komen, omdat haar man al is overleden bijvoorbeeld. En er is vrouwenactiviste Zahra Saberi (40, een schuilnaam). Voordat de Taliban de boel overnamen, was ze directrice van een middelbare school voor meisjes, journalist en dichter. De Taliban kwamen haar vorig jaar op het spoor door bij de wijkvertegenwoordiger uit haar buurt te vragen ‘wie er voor problemen zorgde’. Haar naam werd genoemd. ‘Ik dook onder en daarna mijn man ook. We zitten op verschillende plekken’, zegt ze per telefoon. ‘Onze drie tienerzonen worden door familie opgevoed. We hebben elkaar bijna een jaar niet gezien, de kinderen gaan er psychisch aan onderdoor. We moeten hier weg, alstublieft, help ons Nederland.’

In totaal evacueerde Nederland tenminste 2.166 Afghaanse bondgenoten, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Bijna 600 mensen kregen ook een uitnodiging voor een evacuatie, maar zitten nog vast in Afghanistan. Het grootste obstakel is dat ze geen reispapieren hebben. Met Pakistan is een deal gesloten om af en toe groepen Afghaanse evacués zonder paspoort de grens te laten passeren zodat ze in een Nederlands vliegtuig kunnen stappen. Dat is tot nu toe enkele keren gelukt, zoals afgelopen vrijdag. Maar voor de meeste 600 achterblijvers zit de deur nog potdicht. Dat geldt ook voor de 300 tot 400 Afghanen die überhaupt niet op de evacuatielijst staan, maar daar volgens hun advocaten wel op horen, zoals fixers Sardar, Naik en en de vrouwenactiviste Saberi.

Politieke wil ontbreekt

Had Buitenlandse Zaken meer kunnen doen? Veel betrokkenen vinden van wel. Er lijkt in de chaos van het vertrek enige willekeur te zijn geweest wie er wel mee mocht en wie niet. Maar die ‘fout’ rechtzetten wil het ministerie niet. Zo procedeerde het departement deze zomer nog met succes tegen de komst van de twee eerdergenoemde fixers. Volgens het gerechtshof is het besluit om hen te weigeren ‘wrang’, maar valt dit ‘binnen de beleidsruimte van de Staat’.

‘De politieke wil ontbreekt om ze op te halen’, zegt journalist Sinan Can, wiens fixer Naik is achtergebleven. ‘Ik schaam me gewoon.’ Advocaat Frans-Willem Verbaas, die namens zo’n 70 Afghanen procedeert die alsnog opgehaald willen worden, noemt het evacuatiebeleid ‘schandelijk’. Anne-Marie Snels, die zich eveneens inzet voor vele achterblijvers: ‘We laten niemand achter, dat was toch altijd ons motto? En nu trekt het kabinet gewoon de stekker eruit. Ik schaam me diep voor dit wanbeleid.’ Op het Amsterdamse terras vraagt Ghowrwal zich af of zij zoveel meer recht heeft dan Sardar, Naik en Saberi om in Nederland te zijn. ‘Ik denk het niet, ik denk dat ik gewoon meer geluk heb gehad.’

De enige belofte die er nog ligt van de Nederlandse regering is dat minister Hoekstra zal proberen om de bijna 600 achtergebleven Afghanen die een uitnodiging kregen voor evacuatie nog ‘dit najaar’ op te halen, schreef hij in juli. Kamerleden en andere betrokkenen hebben er een hard hoofd in dat dit gaat lukken. Laat staan dat er een oplossing is voor de 300 tot 400 grensgevallen. Volgens een medewerker van het Defensie Tolkenteam zijn tolken sowieso de enige groep nog die wordt geëvacueerd. ‘De uitvoering van de motie Belhaj is gestopt’, schreef de medewerker vrijdag aan actievoerder Snels.

‘Het kabinet wil een punt achter dit dossier zetten. Maar wat mij betreft is het helder: een ereschuld verjaart niet', zegt het PvdA-Kamerlid Kati Piri. CDA’er Derk Boswijk valt haar bij: ‘Ik hoop dat het kabinet ruimhartig zal zijn voor de achterblijvers. Om zoveel mensen gaat het ook weer niet.’ Vermoedelijk zal de Tweede Kamer in oktober pas weer debatteren over het lot van de achterblijvers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil verder geen commentaar geven.