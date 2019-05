Buitenlandse Zaken scherpt reisadvies voor Turkije aan

President Erdogan vervolgt sinds de mislukte staatsgreep van 2016 aanhangers van de Gülen-beweging. Beeld AFP

Ook waarschuwt het ministerie bezoekers dat ze vervolgd kunnen worden voor kritische uitingen die buiten Turkije zijn gedaan, bijvoorbeeld op sociale media. ‘Houd hier rekening mee als u naar Turkije reist’, aldus het ministerie.

Tot de organisaties die door Ankara als terroristisch zijn bestempeld, behoort behalve de Koerdische PKK ook de Gülen-beweging. Deze organisatie van de geestelijke Fethullah Gülen zit volgens de regering-Erdogan achter de mislukte staatsgreep van 2016. Sindsdien zijn tienduizenden aanhangers van de beweging ontslagen of vastgezet.

Het ministerie waarschuwt dat met name Nederlanders die ook de Turkse nationaliteit hebben, tijdens hun verblijf te maken kunnen krijgen met ondervraging of vervolging. Zij kunnen volgens de wet in Turkije als Turks staatsburger worden behandeld. Wie wordt verdacht van omstreden activiteiten kan eenmaal in Turkije een uitreisverbod worden opgelegd, zonder dat een reden wordt opgegeven.

Fethullah Gülen thuis in Saylorsburg, in de Verenigde Staten, waar hij zich heeft teruggetrokken. Ook in Nederland heeft hij aanhangers onder de Turkse Nederlanders. Hij ontkent iedere betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van 2016. Beeld reuters

Arrestatie

Ook wijst het ministerie reizigers erop dat in het geval van arrestatie de Nederlandse ambassade niet altijd wordt gewaarschuwd om consulaire bijstand te verlenen.

Twee jaar geleden bleek dat een groep Turkse Nederlanders die kritisch was over het regime van president Erdogan, een uitreisverbod uit Turkije had gekregen. Het ging hier om een tiental Nederlanders van Turkse komaf. Zij konden in sommige gevallen al enkele weken tot maanden het land niet meer uit.

Het ging om personen die regelmatig heen en weer reisden tussen beide landen, onder andere voor familiebezoek, zaken of studie. Een deel van hen werd door de Turkse autoriteiten in verband gebracht met de Gülen-beweging. Buitenlandse Zaken wees er toen op dat het probleem bij meerdere landen in Europa speelde. Ook Turkse Duitsers, Zwitsers en Oostenrijkers kampen met uitreisproblemen.

Een van de Turkse Nederlanders die toen gearresteerd werd tijdens een vakantiebezoek, was volgens het dagblad Trouw een man die in discussies op sociale media Erdogan een ‘dief’ en ‘dictator’ had genoemd.