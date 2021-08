Buitenlandse vakanties gehalveerd in 2020, meer zomervakanties in Nederland

Een camping in Oosterhout wordt opgebroken omdat deze mogelijk onder water komt. Beeld ANP

Veel minder vakanties in 2020, vooral naar buitenland

Door het uitbreken van de coronapandemie gingen Nederlanders in 2020 voor de helft minder op vakantie naar het buitenland dan in 2019. Ook het aantal binnenlandse vakanties nam af, hoewel er in de zomer meer mensen in eigen land op pad gingen.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal gingen Nederlanders in 2020 zo’n 28,7 miljoen keer op vakantie, 30 procent minder dan in 2019. Vooral het aantal buitenlandse vakanties nam af, met 11,2 miljoen naar 11,7 miljoen. Er waren 1,9 miljoen minder binnenlandse vakanties in de winter, maar in de zomer juist 0,6 miljoen meer.

Vakanties in Nederland waren ook anders dan normaal. Zo waren er veel meer campervakanties (68 procent) en verblijven in een hotel (30 procent). Groepsaccommodaties werden 70 procent minder bezocht. Wie wel naar het buitenland ging, bleef dichter bij het huis. 98 procent bleef in Europa, tegen 86 procent in 2019.

Meer Europese landen kleuren geel na aanpassing reisadviezen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies aangepast voor Italië, de Noord-Egeïsche eilanden in Griekenland, Estland, IJsland, San Marino en Vaticaanstad. Vanaf vrijdag geldt voor deze landen een geel advies (‘vakantiereizen mogelijk, let op risico’s’) in plaats van groen (‘geen bijzondere veiligheidsrisico’s’). Reden voor de aanpassingen zijn de recent opgelopen besmettingscijfers.

Vakantiegangers van 12 jaar en ouder die uit een geel gebied terugkeren naar Nederland, moeten vanaf zondag een negatieve test, vaccinatiebewijs of bewijs van herstel kunnen overleggen. Dit geldt nu al specifiek voor reizigers uit Spanje, Portugal, Cyprus en Andorra.

Voor Kroatië wordt het reisadvies juist aangepast in tegenovergestelde richting. Wegens het lage besmettingsniveau geldt hiervoor nu kleurcode groen.