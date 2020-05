Buitenlandse toeristen vanaf juli weer welkom in Spanje

Benidorm, Spanje. Beeld Getty Images

‘Het moment is gekomen’, aldus Sánchez. ‘Vanaf juli zal het buitenlandse toerisme in Spanje weer van start gaan, in veilige omstandigheden. Buitenlandse toeristen kunnen nu direct beginnen hun vakantie te plannen.’

De grenzen gaan voor buitenlandse toeristen open op het moment dat ook Spanjaarden weer binnen hun eigen land mogen reizen. Vooralsnog is de bewegingsvrijheid beperkt tot de eigen provincie.

Wat de veiligheidsmaatregelen behelzen, maakte Sánchez niet bekend, maar in elk geval zal de quarantaine die Spanje eerder instelde voor buitenlandse reizigers worden opgeheven. Die is gekoppeld aan de alarmtoestand. Als vrij reizen weer is toegestaan, is het niet nodig de alarmtoestand te handhaven.

Sánchez kondigde ook aan dat het Spaanse profvoetbal in La Liga weer wordt hervat, en wel vanaf 8 juni.