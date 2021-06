Buitenlandse media vernietigend over Oranje: ‘Wat nu, Frank de Boer?’

Matthijs de Ligt verlaat het veld na zijn rode kaart. Beeld ANP

Om Europees kampioen te worden, moesten bij het Nederlands elftal alle puzzelstukjes in elkaar vallen, citeert The Guardian bondscoach Frank de Boer. In Boedapest, waar Oranje zondagavond tegen Tsjechië met 0-2 onderuit ging, viel echter alles uit elkaar. De Britse krant rept van een ‘Nederlandse implosie’: een team ‘dat zogenaamd in vorm en geloof groeide’ bleek ‘plotseling zelfvernietigend’.

De Ligt

Volgens de BBC toonden beide landen zich in de verdediging kwetsbaar, maar was de rode kaart van Matthijs de Ligt in de tweede helft doorslaggevend. ‘Toen stond Nederland met de rug tegen de muur’, aldus de publieke omroep. Ook voor The Guardian was het wegsturen van de Oranje-verdediger een kantelpunt in de achtste finale: ‘De hoop van een natie verdween met hem.’

Ook de Franse sportkrant L’Équipe ziet de rode kaart als het begin van het einde voor Oranje. De Nederlandse spelers ‘droomden groots op dit EK, maar vielen tegen Tsjechië van hoog’. Als tiental gaf het team nooit de indruk om aanspraak te maken op een plek in de kwartfinales. ‘Als er zondag een golf van Oranje over Boedapest trok, stopte deze bij de poorten van de Puskás Arena.’

‘Oei De Ligt!’, kopt ook de Italiaanse La Gazetta dello Sport. Op het EK van 2004 hielp Tsjechië Nederland nog door de groepsfase heen, brengt de sportkrant in herinnering. Deze keer stuurden de Tsjechen Oranje naar huis. ‘Geslagen met doelpunten van Holes en Schick zal Nederland moeten mediteren op zichzelf en zijn zwakheden.’

Vloek

Zo heeft Nederland, na de teleurstelling op het EK van 2008, de mislukking in 2012 en afwezigheid in 2016, weer geen potten weten te breken op een Europese eindronde. La Gazetta dello Sport: ‘De vloek duurt voort.’

Overigens is volgens L’Équipe De Ligt niet de enige hoofdrolspeler in wat de krant omschrijft als ‘ramp in een minuut’. Vlak voordat De Ligt zijn onheilbrengende handsbal maakte, miste PSV-aanvaller Donyell Malen voor het Tsjechische doel een grote kans. Voor L’Équipe is Malen daarom de ‘auteur van een grote mislukking’.

De Standaard zag een ‘zeer zwak Nederland’ tegen Tsjechië ‘volledig kopje-onder’ gaan. ‘Ze waren zo blij dat ze aan de ‘juiste’ tabelhelft zaten, dat ze tegen Tsjechië mochten, maar nu is het treurnis alom’, schrijft de Nederlandstalige Belgische krant, schijnbaar niet zonder leedvermaak.

Voetbaldebatten

De Frankfurter Algemeine Zeitung legt de nadruk in zijn wedstrijdverslag op de discussie over het optimale spelsysteem en ideale opstelling, waarin Nederland zich de afgelopen weken verzand raakte. ‘Het zal niet lang meer duren’, schrijft de Duitse krant ‘voordat de voetbaldebatten in Nederland weer doordrongen zijn van de oude argumenten en fundamentele twijfels van allerlei aard.’ En: ‘Het oranje voetballand kan nu rustig terugvallen op zijn oude systeemcontroverses, de debatten over de capaciteiten van deze generatie spelers en natuurlijk de zwakheden van de coach.’

‘Wat nu, Frank de Boer?’ vraagt de krant zich hardop af, die de bondscoach na afloop wel de verantwoordelijkheid ‘voor de verrassende knock-out’ zag nemen, maar hem niet kon betrappen op een duidelijke uitspraak over zijn toekomst bij het Nederlands elftal.

Ook La Gazetta dello Sport vreest dat De Boer en zijn spelers bij thuiskomst een flinke lading kritiek te wachten staat. ‘Die zullen nu zeker het doelwit zijn van thuiscritici voor de keuze van de keeper (Stekelenburg, rampzalig) en voor duizend tactische spitsvondigheden die nergens anders ter wereld iemand zouden interesseren.’

Te makkelijk

De waarheid is, concludeert de sportkrant, dat het Nederland net als Italië in de groepsfase te gemakkelijk af ging. ‘Maar in tegenstelling tot Italië (dat vrijdag wel zijn achtste finale won, red.) had het noch de kwaliteit noch het karakter om een ​​leidende positie in Europa te behouden.’

Financial Times-columnist Simon Kuper, die ook voor onder meer De Groene Amsterdammer schrijft, hekelt op Twitter het wisselbeleid van De Boer. Een rode kaart krijgen is slecht, schrijft hij, maar ‘het inbrengen van de niet-briljante Promes om als een zogenaamde verdediger te spelen is erger’. Ook al maakte Malen veel fouten, hij was in ieder geval ‘twee keer zo snel als de Tsjechische verdedigers’.

Volgens Kuper zit er voor Oranje-supporters nu niets anders op dan ‘het rare Nederlandse psychodrama met de Belgen’, die zondagavond in hun achtste finale Portugal met 1-0 opzijzetten, weer op te pakken: ‘Ze steunen en tegelijkertijd hopen dat ze het ding niet echt winnen.’