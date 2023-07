Buitenlandse media linken val kabinet aan opkomst extreemrechts

2023-06-27 Geert Wilders (PVV) tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Dat leidt volgens The New York Times tot een toenemende populariteit van extreemrechtse partijen. De krant wijst op partijen als Vox in Spanje, de Zweden-Democraten in Zweden en het Rassemblement National in Frankrijk, die bij recente verkiezingen allemaal goed hebben gedaan. Landen als Italië en Hongarije hebben al een regering met harde migratiestandpunten.

Volgens de Amerikaanse krant heeft die trend ook Rutte IV parten gespeeld, ook al heeft Nederland al een relatief streng migratiebeleid. Om extreemrechts de wind uit de zeilen te nemen, zouden rechtse en centrumrechtse partijen worden gedwongen om hardere standpunten over immigratie in te nemen. Dat zou ook Rutte hebben gedaan, waarmee hij zelf de val van zijn kabinet zou hebben uitgelokt.

De Britse BBC stelt dat de opmars van extreemrechts de val van Rutte IV heeft bevorderd. ‘Door de opkomst van extreemrechtse partijen als de PVV van Geert Wilders stond (Rutte) onder druk op het gebied van migratie.’

Volgens de Amerikaanse zender CNN probeerde Rutte ‘onder druk van rechtse partijen’ maandenlang oplossingen te vinden om de asielinstroom in te dammen, terwijl Nederland volgens CNN binnen Europa al een van de landen is met een streng migratiebeleid.

Breuklijn

Ook Reuters legt de link. ‘Niet sinds de migratiecrisis van 2015-2016 is migratie zo’n breuklijn geweest in de Europese politiek’, zegt het persbureau, verwijzend naar de opmars van de extreemrechtse AfD in Duitsland en Vox in Spanje. Reuters wijst erop dat het thema migratie in Nederland afgelopen periode overschaduwd is door de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid, maar dat ook protestpartij BBB een strenger migratiebeleid voorstaat met het plan voor een limiet van 15.000 asielzoekers.

Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung, een van de belangrijkste Duitse kranten, kampt Nederland met een ‘zelfgecreëerde asielcrisis’ - vorig jaar waren er 47.000 asielzoekers, in 2015 waren dat er 60.000. De asielkwestie werd in de ‘grote vertrouwenscrisis’ in de Nederlandse politiek de toevallige aanleiding voor het uiteenspatten van een coalitie die volgens veel burgers vrijwel geen vooruitgang boekte in veel belangrijke politieke kwesties, van de woningnood en de stikstofcrisis tot de energietransitie en het klimaatbeleid.