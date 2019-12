Buitenlandse experts stappen uit onderzoek naar politiegeweld Hongkong

Politieagenten arresteren demonstranten tijdens protesten in Hongkong in september van dit jaar. Beeld AP

Hun vertrek komt als een klap voor de geloofwaardigheid van de Hongkongse politie. Die ligt onder vuur wegens grootschalige inzet van geweld tijdens demonstraties.

Betogers eisen al maanden onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden, maar daar wilde het Hongkongse bestuur niet aan. Dat vond het gebruikelijke orgaan voor klachten over de politie, de IPCC, goed genoeg. Het IPCC heeft echter zo’n beperkt mandaat dat het niet eens zelfstandig onderzoek mag verrichten. Om deze waakhond minder tandenloos te maken werden in september vijf westerse politiedeskundigen aangetrokken. Die zeiden in november al dat het IPCC met ‘een kritiek gebrek aan macht, capaciteit en geschiktheid voor onafhankelijk onderzoek’ kampt en nu zijn ze opgestapt.

In juni braken protesten uit tegen een wetsvoorstel dat uitlevering aan de Volksrepubliek China mogelijk maakt. In zeven maanden verbreedden die demonstraties zich tot betogingen tegen de oprukkende invloed van Beijing op Hongkong. Confrontaties tussen politie en betogers escaleerden in geweld van beide kanten. De politie zette een arsenaal van 26 duizend traangasgranaten in en meer dan 6.000 mensen werden gearresteerd. Betogers grepen naar zelfgemaakte brandbommen, pijl en boog en andere wapens.

De Hongkongse politie arresteert studenten die de Polytechnic University proberen te ontsnappen. De universiteit werd belegerd door de politie. Beeld AFP

IJzeren staven

De IPCC onderzoekt alleen de periode van juni tot september, bijvoorbeeld een incident waarbij met ijzeren staven bewapende gangsters insloegen op demonstranten en omstanders bij een metrostation. Ondanks vele noodoproepen door het publiek kwam de politie pas opdagen toen de laatste geweldpleger zich uit de voeten had gemaakt.

Dat deskundigenpanel begrijpt de Hongkongse situatie niet, wuifde Anthony Neoh, voorzitter van IPCC, de kritiek op zijn onderzoeksorgaan weg. Het onderzoek moet in januari klaar zijn.

Inmiddels heeft de ontevredenheid over de politie bij het Hongkongs publiek volgens recente opinieonderzoeken een historisch dieptepunt bereikt. Het opvolgen van de aanbevelingen van de experts uit Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en Australië vereist echter politieke stappen van het Hongkongs bestuur, een proces dat twee jaar in beslag kan nemen.

De kans op dat soort hervormingen is minimaal, want de Hongkongse bestuurder Carrie Lam laat haar oren vooral hangen naar Beijing. Daar zijn ze niet rouwig om die vertrekkende westerse experts. Volgens een woordvoerder van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn alle beschuldigingen aan het adres van de Hongkongse politie ‘een gigantische leugen’.