Buitenlandse banken azen op Nederlandse spaarders, die massaal geld blijven oppotten

Het hoofdkantoor van ABN Amro op de Zuidas in Amsterdam. Deze bank hanteerde, net als ING en Rabobank, een groot deel van 2022 een spaarrente van net iets meer dan 0 procent. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Nederlanders hebben het afgelopen jaar buitengewoon veel gespaard. In de eerste elf maanden van 2022 zijn de tegoeden op spaarrekeningen met 20,3 miljard euro toegenomen, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Dat is weliswaar niet zo hoog als in het recordjaar 2020, toen consumenten in lockdown 22 miljard euro oppotten, maar het komt wel in de buurt. Ter vergelijking: in 2021 nam het spaargeld ‘slechts’ toe met 13,4 miljard euro; voorafgaand aan corona schommelde de jaarlijkse toename rond de 10 miljard euro.

Het rendement op dat spaargeld valt echter behoorlijk tegen. De meeste Nederlanders stallen hun geld bij een van de Nederlandse grootbanken: ING, Rabobank of ABN Amro. Die hanteerden vrijwel heel 2022 een spaarrente van net iets meer dan 0 procent. Daardoor was het totaal aan bijgeschreven rente over de eerste elf maanden 404 miljoen euro. Dat bedrag was in het afgelopen decennium niet eerder zo laag.

In theorie gaan spaarders in 2023 wel meer rendement behalen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rentetarief onlangs verhoogd naar 2 procent. Dat heeft direct effect op consumenten die geld willen lenen: de hypotheekrente is in een jaar tijd van 1,5 naar 4 procent gestegen.

Tegelijkertijd zouden spaarders juist van de renteverhoging moeten profiteren, maar dat valt voorlopig tegen. Zowel ING, Rabobank als ABN Amro hanteert momenteel een spaarrente van 0,25 procent. Dat noemen woordvoerders van de banken ‘noodzakelijk’. De rente is volgens hen namelijk niet alleen afhankelijk van het ECB-rentetarief, maar ook van andere zaken, zoals de kosten ze maken.

Maar er is ook een andere reden: gemak. Dat zegt Amanda Bulthuis van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. ‘De meeste Nederlanders bankieren bij een grootbank. Zo’n bank hoeft daardoor niet erg haar best te doen om spaargeld aan te trekken.’

Kleine spelers en Europese banken

Kleinere concurrenten zien hierdoor hun kans schoon. Zoals Bunq, een van de allerkleinste spelers op de Nederlandse markt, dat 1,31 procent biedt. Opvallend genoeg zijn er ook steeds meer Europese banken die zich op de Nederlandse spaarder richten, ziet Bulthuis. ‘Nederlanders sparen graag en veel. Dat wordt in het buitenland gezien.’ Ze wijst op de Bigbank (Estland), Renault Bank (Frankrijk) en diverse Italiaanse banken. ‘Deze banken hebben veel vraag naar naar kapitaal in hun eigen land. Ze halen spaargeld op in Nederland en lenen dat uit aan het mkb in Estland of Italië.’ Opvallende toetreder was deze week Trade Republic, dat vanuit Duitsland opereert en 2 procent rente biedt. Dit in de hoop dat Nederlandse spaarders die zich melden ook gaan beleggen.

Hoeveel Nederlanders hun geld bij een buitenlandse bank stallen, is lastig te achterhalen. DNB zegt dat niet te monitoren. Ook de grote Nederlandse banken houden dat niet bij. Een woordvoerder van bemiddelingssite Raisin, die spaarders via zijn platform koppelt aan Europese banken, laat desgevraagd weten tienduizenden Nederlandse klanten te hebben. Dagelijks vloeit er 10 miljoen euro aan spaargeld naar Rasins partnerbanken, wat zich laat omrekenen naar 3,6 miljard euro per jaar. Ter vergelijking: in 2021 hadden Nederlanders in totaal ruim 525 miljard bij Nederlandse banken gespaard.

Of ING, Rabobank en ABN Amro dit jaar de rente zullen verhogen, willen de banken niet zeggen. Zowel Bulthuis als Raisin verwacht van wel, maar met mate: zij voorspellen dat de spaarrente bij de grootbanken eind 2023 tussen de 0,5 en 0,75 procent bedraagt.