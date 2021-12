Buitenlander in Rusland wordt elk kwartaal aan medische en psychische keuring onderworpen

De Russische president Vladimir Poetin tijdens een videocall in november dit jaar. Beeld Mikhail Metzel / AFP

Noerbek, een Kirgizische jurist die in Moskou woont, voelt zich kiplekker. Toch gaat hij binnenkort op bezoek bij een psychiater, een drugstherapeut en een deskundige op het gebied van infectieziekten. Hem wacht een reeks aan gesprekken, röntgenfoto’s, bloed- en urinetesten. ‘Heel vervelend allemaal’, zegt Noerbek aan de telefoon. ‘Dit gaat me veel tijd en geld kosten. Vooral omdat ik ieder kwartaal moet terugkomen.’

Hij heeft geen keus, net als alle andere buitenlanders die langer dan drie maanden in Rusland verblijven. Vanaf 29 december worden zij onderworpen aan fysieke en geestelijke keuringen. Vier keer per jaar moeten ze zich laten testen op hiv, lepra, syfilis, tuberculose, corona en drugsgebruik. Daarna volgt een psychiatrisch onderzoek. Wie in Rusland wil blijven, dient tevens zijn biometrische gegevens af te staan aan de autoriteiten. Kinderen moeten zich vanaf hun 7de laten testen op onder meer drugsgebruik en seksueel overdraagbare ziekten.

Exodus uit Rusland

De invoering van de keuringen heeft te maken met de Russische nationale veiligheid en de volksgezondheid, zo is te lezen in een brief die bijgesloten is bij de wet. Maar buitenlanders reageren woedend. Internationale ondernemersverenigingen verwachten een exodus uit Rusland. ‘Het is lang geleden dat een wet zo’n enorme golf van onbegrip, teleurstelling en verontwaardiging heeft veroorzaakt onder duizenden buitenlandse managers’, zei de voorzitter van de Duits-Russische kamer van koophandel tegen persbureau Bloomberg.

Een buitenlandse directeur van hotelketen Accor onderging de keuring alvast. Die duurde zeven uur en omvatte tal van Russischtalige contracten die moesten worden ondertekend, zei hij tegen radiozender Business FM. ‘Ik heb geen idee hoe een buitenlander die geen Russisch spreekt dit moet doen.’

Sommige expats hopen op lakse handhaving. ‘Natuurlijk word ik hier niet gelukkig van, maar in de praktijk valt het misschien mee’, zegt een Nederlandse ondernemer die niet met naam in de krant wil. ‘Zo gaat het in Rusland met wel meer regels.’

Op papier zijn de consequenties glashelder; een positieve test betekent vertrekken. Buitenlanders moeten de keuring binnen dertig dagen na aankomst afleggen.

‘Mensen van andere kwaliteit’

De meesten van de 12 miljoen buitenlanders in Rusland komen uit voormalige Sovjet-republieken in Centraal-Azië. Op hen neemt de druk al toe. Ze worden streng gecontroleerd op registratiepapieren – mensen met een Slavisch uiterlijk mogen doorlopen bij politiecontroles – en worden ook door bestuurders gediscrimineerd. Burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou pleitte onlangs voor minder migranten in de bouwsector: ‘Er zijn mensen nodig van een andere kwaliteit.’

Ook Russische managers uiten hun onbegrip over de wet. Door reisbeperkingen in verband met de pandemie kampen zij juist met een groot tekort aan arbeidskrachten.

President Poetin maakt vooralsnog geen aanstalten de wet te veranderen. ‘De president is een voorstander van de comfortabelste omstandigheden voor buitenlandse bedrijven’, aldus diens woordvoerder Dmitri Peskov, ‘maar er gelden wel bepaalde regels.’