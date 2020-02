Buitenhof gaat uitlatingen over Baudet niet rectificeren

Baudet eiste dat Buitenhof de uitspraken binnen een uur zou rectificeren. Beeld ANP

In de uitzending zei Buitenhof-presentator Natalie Righton, die tevens werkzaam is voor de Volkskrant, dat Baudet in een Kamerdebat had gezegd ‘dat hij denkt dat de Europese Unie een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen voor Afrikaanse immigranten’. Volgens Baudet zijn in het programma ‘schandelijke leugens’ verspreid over wat hij tijdens een debat in de Tweede Kamer heeft gezegd. De dingen die de presentatrice ‘mij in de mond legt’, heb ik ‘absoluut niet gezegd’, twitterde Baudet over de uitzending zondag. FVD spant daarom een kort geding aan tegen Buitenhof.

Buitenhof wijst er in een verklaring op dat Righton voormalig FVD-kopstuk Henk Otten een reactie wilde vragen over de ontstane ophef bij enkele Tweede Kamerleden naar aanleiding van enkele uitspraken van Baudet. Volgens Buitenhof was de woordkeuze bij die vraagstelling een juiste parafrasering van zowel de uitspraken van Baudet (die in het publieke debat ook in het licht werden geplaatst van eerdere uitspraken van hem over dit onderwerp) als de wijze waarop deze uitspraken werden opgevat door enkele Tweede Kamerleden en minister Hugo de Jonge.

Kort na de uitzending reageerde Baudet per tweet woedend op die uitleg. Hij wees erop dat hij zulke woorden niet in de Kamer had uitgesproken. In werkelijkheid zei Baudet bij het desbetreffende debat: ‘De Europese Unie is een staat in wording. Al dat geld gaat naar de wording van die staat. Dus naar het regelen van buitenlandse politiek. Naar het opzetten van veerdiensten om immigranten vanuit Afrika over te zetten naar Europa om de nationale identiteit te verzwakken zodat er geen nationale staten meer zullen zijn.’

Dat is niet hetzelfde, concludeerde Baudet, die eiste dat Buitenhof de uitspraken binnen een uur zou rectificeren. Omdat Buitenhof daar niet toe besloot, maakte Forum later op de dag bekend naar de rechter te stappen om een rectificatie af te dwingen. ‘We kunnen en willen deze aperte onwaarheden niet onweersproken laten en gaan ervan uit dat Buitenhof deze fouten recht zal zetten.’

In een video op Twitter noemde Baudet het ‘verbijsterend’ dat de publieke omroep, ‘zoveel jaar na Fortuyn en na alles wat er gebeurt is de afgelopen jaren’, volgens hem niet wil spreken over ‘de reële immigratie- en integratieproblemen die wij benoemen’. ‘Het gaat gewoon niet met deze aantallen. En keer op keer is het van racist, en fascist, en nazi… Het is zo laag.’ Volgens Baudet heeft die ‘framing’ ook consequenties voor zijn persoonlijke veiligheid.