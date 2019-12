‘Buitenechtelijke dochter’ van Belgische vorst wint belangrijke juridische slag

De veronderstelde buitenechtelijke dochter van de voormalige Belgische koning Albert II, Delphine Boël, na de uitspraak bij het Hof van Cassatie. Beeld Belga / Dirk Waem

Een lagere rechter in Brussel moet besluiten of de uitkomst daadwerkelijk bekend wordt gemaakt. De veronderstelde buitenechtelijke dochter, Delphine Boël, eist erkenning door Albert. De 50-jarige Boël houdt vol dat hij haar biologische vader is. Haar moeder is barones Sybille de Selys Longchamps, met wie Albert in de jaren zestig een verhouding zou hebben gehad. Eerder hadden rechters al vastgesteld dat de toenmalige echtgenoot van de barones niet de vader is.

Indien een rechter ooit openbaart dat Albert haar vader is, heeft Boël recht op een achtste van de erfenis – al zegt ze dat het haar niet om geld te doen is. Het adellijke geslacht Boël behoort volgens Belgische media tot de rijkste families van het land.

Het is al twintig jaar geleden dat een journalist de bloedband tussen de koning en Boël onthulde. De vrouw stapte in 2013 –het jaar waarin Albert aftrad ter wille van zijn zoon Filip- naar de familierechtbank, in een eerste poging erkend te worden. Uiteindelijk belandde de kwestie bij het Hof van Cassatie. Het arrest van vrijdag is een belangrijke overwinning voor Boël.

Tegen zijn zin deed de 85-jarige Albert dit jaar een wangslijmtest, waarvan het resultaat naar verluidt in een kluis ligt. Het arrest vergroot de kans dat die enveloppe eens geopend zal worden. Indien Albert overlijdt voordat het Hof van Beroep besluit de inhoud wereldkundig te maken, blijft de uitslag van de test geheim.