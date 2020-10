Buitenechtelijke dochter van Belgische koning Albert is eindelijk prinses: ‘Ik besta’

Delphine Boël mag zich sinds 1 oktober Delphine van Saksen-Coburg noemen, de naam van haar vader koning Albert II. Beeld BELGA

De 52-jarige Delphine heeft jarenlang gestreden om erkenning door Albert, die begin dit jaar toegaf dat ze inderdaad zijn dochter is. ‘Wat ik écht wilde, was een gebaar van mijn vader’, zegt de kunstenares in de krant. ‘Ik dacht niet dat ik zou winnen, maar ik dacht wel dat hij op een bepaald moment met mij in gesprek zou willen gaan. Ik wilde vooral een verklaring voor het feit dat hij ontkende dat ik zijn dochter was.’

Albert had in de jaren zestig een buitenechtelijke relatie met barones Sybille de Selys Longchamps. Deze werd zwanger, maar was tijdens de geboorte nog steeds getrouwd met de schatrijke industrieel Jacques Boël – wat hem volgens de Belgische wet automatisch tot de vader maakte.

Albert ging echter wel met het meisje op vakantie, liet zich door haar ‘Papillon’ noemen en stuurde met Kerst en op haar verjaardag cadeautjes. Pas toen een journalist in 1999 de bloedband tussen de twee onthulde, stopte Albert daarmee.

Dna-test

In het openbaar zei de koning dat hij en koningin Paola een huwelijkscrisis hadden overwonnen en deze pijnlijke periode achter zich wilden laten. Achter de schermen ontkende Albert tegenover Delphine dat hij haar vader was, en zei geen contact meer te willen.

Maar daar liet Delphine het niet bij zitten. Een slepende juridische kwestie was geboren, die na zeven jaar eindigde met een door de rechter afgedwongen dna-test.

‘Ik heb het lang uit mijn hoofd proberen te zetten’, vertelt Delphine nu in Le Soir, ‘maar toen mijn eigen dochter werd geboren, kwam alles naar boven. Hoe kan je je kind zo behandelen?’ Het leek de kunstenares op dat moment het beste als de wet zich erover zou buigen. ‘De meest beschaafde manier om het op te lossen.’

Uitbreiding dynastie

Ook haar kinderen, Joséphine (17) en Oscar (12), mogen vanaf dit weekeinde de titel prins en prinses dragen. De achternaam Saksen-Coburg krijgen zij niet: ze blijven O’Hare heten, zoals hun vader. Het koninklijk paleis heeft al laten weten dat er geen officiële mededeling komt over deze uitbreiding van de dynastie.

Delphine zelf heeft ook niets van de familie gehoord, zegt zij. ‘We moeten allemaal op een bepaald moment genezen’, meent zij. ‘Iedereen. Maar ik heb geen verwachtingen meer en ik vraag ook niets meer.’