Buienkans stijgt

Het is al meer dan een maand droog in een groot deel van ons land. Daarbij was het weerbeeld vaak zonovergoten en warm. Daar gaat komende dagen een einde aan komen, want een lagedrukgebied vanaf de Atlantische Oceaan koerst richting het noordwesten van Europa en zwengelt de weersomslag aan. De wind gaat draaien van het noorden naar het oosten tot zuidoosten. Zaterdag hebben we eerst nog met een noordelijke windrichting te maken. De temperatuur blijft op de Waddeneilanden en langs de noordkust steken op 20 tot 24 graden, omdat de lucht over het koude zeewater stroomt. In de rest van het land is het zomers warm met 25 tot 29 graden. De zon schijnt en in de middag komen wat stapelwolken tot ontwikkeling.

De wind is zondag afkomstig uit het oosten tot zuidoosten en warmere lucht komt onze kant op. In het binnenland is het op veel plaatsen tropisch met 30 graden. Opnieuw zijn er in de middag stapelwolken zichtbaar. In de loop van zondagmiddag wordt vanuit het zuidwesten de kans op regen- en onweersbuien groter. Na het weekeinde blijft er dagelijks kans op enkele buien en de wind komt uit het zuidwesten. Gezien het vrij lokale karakter van de buien zal dit niet meteen voor verlichting van de droogte zorgen.