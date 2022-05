Buffalo is geen uitzondering, steeds meer extreem-rechts geweld in de VS

Leden van de extreem-rechtse organisatie Patriot Front maken zich klaar voor een anti-abortusdemonstratie in Washington, januari 2022. Beeld Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty

Een 18-jarige man richtte vorige week een slachtpartijaan in een supermarkt in de Amerikaanse stad Buffalo. Tien mensen lieten het leven, drie anderen raakten gewond. De schutter had vlak voor zijn daad een racistische tirade online gezet. Het drama in Buffalo staat niet op zich. Rond de eeuwwisseling kwamen de meeste terreuraanslagen in de Verenigde Staten uit extreem-linkse hoek, de laatste jaren komen extreem-rechtse aanslagen bijna drie keer zo vaak voor.

2020 was qua aantal incidenten een dieptepunt in de VS. Toen registreerde het onderzoeksinstituut Center for Strategic and International Studies (CSIS) 110 binnenlandse terroristische aanslagen, waarvan 73 extreem-rechts, 25 extreem-links en 12 met andere, bijvoorbeeld religieuze, motieven. Voor de geweldsgolf in 2020 waren verscheidene aanleidingen. In het voorjaar werden veel Black Lives Matter-demonstraties aangevallen. Vanaf het najaar nam het aantal incidenten gerelateerd aan anti-lockdownprotesten toe. Rond de presidentsverkiezingen waren er onder het motto ‘stop the steal’ aanslagen van mensen die meenden dat Joe Biden er onrechtmatig met de zege vandoor ging.

Het CSIS telt niet elk incident, alleen gewelddadige aanslagen met een duidelijk politiek of ideologisch motief. Vooral personen, overheid en politie en abortusklinieken en religieuze instellingen zijn het doelwit van extreem-rechtse terroristen. Bij extreem-linkse aanslagen zijn bedrijven veel vaker doelwit dan privépersonen.

Wit racisme is een veelvoorkomend motief, maar ook anti-islam- en anti-overheidssentimenten spelen vaak een rol. Opvallend is de opkomst van de incels (involuntary celibates, ongewenst single mannen bij wie seksuele frustratie zich uit in vrouwenhaat). Het CSIS noteert nog weinig aanslagen uit deze hoek, 7, maar het aantal dodelijke slachtoffers is met 14 relatief hoog.