‘Budget Energie is nu de eerste. Maar als de gasprijzen zo hoog blijven gaan andere energiebedrijven ook de rekening verhogen’

Caroline Princen, Budget Energie Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Duizenden klanten van Budget Energie schrokken zich afgelopen weken rot toen zij hoorden hoeveel zij maandelijks voor hun energie moeten gaan betalen. Er zijn voorbeelden van mensen die hun maandbedrag binnen enkele maanden zagen oplopen van 200 naar 800 euro. De prijsverhoging is een logisch gevolg van de snel gestegen stroom- en gasprijzen, zegt bestuursvoorzitter Caroline Princen van de Nuts Groep. Budget Energie is een van de merken waaronder de Nuts Groep energie verkoopt aan zo’n 700 duizend klanten en is daarmee in grootte het vierde energiebedrijf van Nederland.

Princen luisterde de afgelopen week mee naar de verhalen bij de klantenservice. Die wordt platgebeld. ‘Voor sommige klanten is dit echt een probleem’, zegt ze. ‘We proberen die mensen zo goed mogelijk te helpen.’

Verhogingen van 200 naar 800 euro zijn ook wel heel extreem. Hoe kan dat?

‘Verhogingen van 200 naar 800 euro herkennen wij eigenlijk niet. Althans niet voor klanten die al langer op een variabel contract zaten. Het kan wel voorkomen bij mensen bij wie onlangs hun vaste contract is verlopen. Die hebben dan tot voor kort relatief een erg gunstig tarief gehad, zijn daarna overgegaan naar een veel duurder tarief en krijgen daar nu nog eens een forse verhoging bovenop. Maar gemiddeld genomen hebben we het maandbedrag vanaf september verhoogd met 166 euro. Nog steeds veel, maar wel minder extreem.’

De verhogingen bij Budget Energie vallen op omdat jullie sinds dit jaar bij variabele contracten elke maand het tarief aanpassen. Terwijl de meeste andere aanbieders dat twee keer per jaar doen, dus die verhoging komt waarschijnlijk pas weer in januari. Wat is het idee achter maandtarieven?

‘Wij wilden al langer overstappen naar maandtarieven. In de Nederlandse energiemarkt kunnen mensen namelijk altijd overstappen naar een andere aanbieder. Als je dus voor een half jaar energie inkoopt voor je klanten, heb je een probleem als in dat half jaar de gasprijs ineens omlaag gaat. Dan vertrekken je klanten naar andere aanbieders en zit jij met duur ingekochte energie. Dat is een onverantwoord bedrijfsrisico.

‘Begin dit jaar was de gasprijs al historisch hoog en bestond er een groot risico dat die prijs in het voorjaar flink zou dalen. Dus zijn we vanaf dat moment voor onze variabele contracten per maand gaan inkopen. Dat had bij een dalende prijs voordelig kunnen uitpakken voor onze klanten. Alleen zijn door de oorlog in Oekraïne de prijzen niet gedaald maar juist gestegen, zodat we helaas ook hebben besloten om het maandelijkse voorschot flink te verhogen. Wij zijn daarin nu de eerste, maar als deze prijzen aanhouden, krijgen de variabele klanten bij andere aanbieders begin volgend jaar met vergelijkbare prijzen te maken.’

De prijs die jullie voor gas rekenen, steeg van augustus naar september met ongeveer 30 procent. Terwijl de voorschotten vaak twee keer zo hoog zijn geworden. Hoe kan dat?

‘Wij beginnen hier tweeënhalve maand van tevoren met inkopen. Dus onze energieprijs voor oktober ligt ook al vast en die is alweer hoger dan het septembertarief. Daarbij komt dat onze tarieven maandelijks worden aangepast, maar we willen niet elke maand voorschotten bijstellen. We gaan er daarom vanuit dat de oktobertarieven de rest van het jaar doorzetten. Dan moet het maandelijkse voorschot dus nu voor de komende maanden fors omhoog. Mocht de prijs straks ineens hard dalen, dan zullen we de voorschotten natuurlijk wel naar beneden aanpassen.’

Wat is dat oktobertarief dan?

‘Dat ga ik nu nog niet zeggen, want we zijn nog wat laatste berekeningen aan het doen. Het kan nog een paar cent hoger of lager worden dan wij nu denken. Maar het komt erop neer dat het tarief van gas ongeveer 15 procent stijgt en dat van elektriciteit 20 tot 25 procent. Volgende week horen onze klanten de exacte bedragen.’

Lastig is ook dat jullie voor het voorschot moeten inschatten hoeveel energie klanten in een maand gaan gebruiken. Daarbij ga je normaal gesproken uit van het verbruik een jaar eerder. Maar als prijzen zo hoog zijn als nu, gaan mensen natuurlijk bezuinigen: verwarming lager, korter douchen. Hoe gaat u daarmee om?

‘Dat is inderdaad ingewikkeld te schatten. Net zoals je natuurlijk ook niet weet of het een koude of een warme winter wordt. Over zulke scenario’s hebben we hier intern veel overleg. In de eerste maanden van dit jaar hebben we gezien dat klanten door de hoge prijzen ongeveer 8 procent minder gas zijn gaan gebruiken. Met dat percentage houden we nu rekening. Maar de prijs is nu wel veel hoger dan dit voorjaar, dus het zou goed kunnen dat mensen nog minder gaan verbruiken.’

Het gaat nu hoe dan ook om enorme voorschotten die mensen betalen. Soms kunnen ze dat niet. Wat hoorde u daarover bij de klantenservice?

‘Het is daar sowieso erg druk, de wachttijd is soms rond de drie kwartier. Maar we zijn nog steeds bereikbaar. We proberen te begrijpen waar het probleem zit. Soms kunnen we een afspraak maken, als mensen bijvoorbeeld nu even niet kunnen betalen omdat een wasmachine kapot is gegaan. Dan treffen we een betalingsregeling. Als het probleem niet samen is op te lossen, verwijzen we naar schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld naar Geldfit en gemeenten.’