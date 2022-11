Budget Energie draait versoberde regeling zonnepanelen terug na kritiek

Aanleg van zonnepanelen op een woning in het Noord-Hollandse Halfweg. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Eerder dit jaar besloot de energiemaatschappij om voor een deel van de klanten af te zien van de jaarlijkse ‘salderingsregeling’, waarbij zonnestroom die klanten aan het net leveren wordt afgetrokken van stroom die zij afnemen. In plaats daarvan zouden klanten met een variabel contract alleen nog maar maandelijks salderen. Dat terwijl verrekening op jaarbasis gunstiger is. Zonnepanelen wekken in wintermaanden minder op, terwijl het verbruik hoog is. Met de maandelijkse verrekening kan het hoge verbruik in de winter niet meer worden gecompenseerd met de opbrengst van de zomer.

Directeur Caroline Princen van Budget Energie maakte het terugdraaien van de nieuwe regeling maandagavond bekend in tv-programma Radar. Princen erkende dat de energieleverancier de impact van het besluit onderschatte. ‘We betreuren dat we zoveel ruis hebben veroorzaakt’, zei de directeur. Het bedrijf is voornemens de maandelijkse saldering met terugwerkende kracht terugdraaien waardoor geen enkele klant met zonnepanelen nog nadeel ondervindt.

Volgens de Consumentenbond hield Budget Energie zich met het besluit niet aan de regels en wees erop dat leveranciers wettelijk verplicht zijn om teruggeleverde zonnestroom op jaarbasis te verrekenen. De nieuwe regeling zou daarom ‘onrechtmatig’ zijn. De bond haalde de energieleverancier om die reden zelfs uit de Energievergelijker op hun website. Minister Rob Jetten (Energie) wil de jaarlijkse verrekening nog steviger verankeren in de wet.

Toch oneerlijk

Toch benadrukte directeur Princen dat de jaarlijkse vergoeding voor zonnestroom ‘oneerlijk’ is voor klanten die geen panelen bezitten. Door de komst van meer klanten met panelen zijn leveranciers meer geld kwijt aan de vergoedingen. Dat moet Budget Energie vervolgens onder meer doorberekenen aan andere klanten, die dus duurder uit zijn. Klanten zonder panelen subsidiëren op die manier klanten met panelen.

Budget Energie wil blijven kijken naar de mogelijkheden voor een maandelijkse, en volgens hen eerlijkere, verrekening. Het bedrijf hoopt onder meer dat het punt op de politieke agenda komt. Begin december behandelt de Tweede Kamer een voorstel om energieleveranciers te verplichten om zonnestroom jaarlijks te verrekenen.

Meerdere energieleveranciers uitten al kritiek op de in Nederland geldende regels rond het vergoeden van zonnestroom. De vergoedingen zouden relatief duur uitpakken voor de bedrijven. Eneco wilde eerder de terugleververgoeding verlagen, maar werd teruggeroepen door de Consumentenbond en de Autoriteit Consument en Mark (ACM).

Het kabinet is wel van plan om de verrekening voor teruggeleverde zonnestroom op den duur te versoberen. Vooralsnog is het plan om de regeling vanaf 2025 af te bouwen.