Budget Energie biedt al lagere tarieven dan prijsplafond, dankzij dalende gasprijs

Lng-terminal met drie opslagtanks in Rotterdam. Beeld REUTERS

Dit is vooral te danken aan de sterk gedaalde gasprijzen. Die doken maandag zelfs onder de 60 euro per megawattuur, het laagste niveau sinds september 2021 en ruim vijf keer lager dan op het hoogtepunt in de zomer. Bij deze gasprijzen zakt de energieprijs voor huishoudens onder het prijsplafond van het kabinet dat deze maand is ingegaan en dat bedoeld is om huishoudens te beschermen tegen de extreme energieprijzen die ontstonden na de Russische invasie van Oekraïne.

Energieleveranciers als Budget Energie en Greenchoice kunnen klanten hiervan al snel laten profiteren door hun inkoopstrategie: ze leveren energie een maand nadat ze die hebben ingekocht. Ze passen hun tarieven dan ook eens per maand aan. Dat is voordelig nu de prijzen dalen, maar heeft als nadeel dat klanten ook sneller met prijspieken te maken kunnen krijgen als de prijzen stijgen.

Essent en Vattenfall zijn daarentegen voorbeelden van leveranciers die energie doorgaans juist maanden voordat ze leveren inkopen. Zij passen hun variabele tarieven respectievelijk vier en twee keer per jaar aan. Bij hen duurt het daardoor langer voordat prijsveranderingen in de gasprijs terug te zien zijn in de contracten. Deze twee leveranciers hebben hun tarieven per 1 januari nog verhoogd, omdat ze relatief duur gas doorverkopen dat ze in de nazomer hebben ingekocht.

Voor energie die onder het prijsplafond valt, betalen huishoudens maximaal 0,40 euro per kWh elektriciteit en 1,45 euro per kubieke meter gas. Ligt de marktprijs hoger, dan betaalt de overheid het verschil terug aan de leverancier.

Nieuwe klanten van Budget Energie krijgen tarieven die hier vlak onder zitten. Dat bestaande klanten iets langer moeten wachten, komt doordat de leverancier hun energie eerder heeft ingekocht, mede omdat het wettelijk verplicht is klanten dertig dagen van tevoren te informeren over veranderingen van tarieven.

De daling van de gasprijzen heeft te maken met de milde temperaturen, waardoor er minder energie nodig was voor verwarming, en de harde wind, waardoor windturbines goed hebben gedraaid. Op de iets langere termijn speelt mee dat in Europa afgelopen jaar nieuwe lng-terminals zijn verrezen, die de import van vloeibaar gas per schip mogelijk maken en de afhankelijkheid van pijpleidingen uit Rusland hebben verminderd. Bovendien zijn de Europese gasvoorraden nog altijd vrij goed gevuld.