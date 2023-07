Bubbling niet meer toegestaan tijdens Zomercarnaval Rotterdam: ‘Te vulgair’

Dansers tijdens Zomercarnaval Rotterdam in 2019. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Begrijp hem niet verkeerd, Karel Willems (leeftijd: ‘70+’) houdt enorm van dansen. Dat mag best ‘een beetje sexy zijn’, vindt de voorzitter van Stichting Zomercarnaval, die vrijdag weer aftrapt met een kakelbonte Caribische optocht vol met veren getooide dansers en praalwagens in Rotterdam.

Zelfs ‘een beetje flirten’ is wat hem betreft geen probleem. Maar wat Willems vorig jaar tijdens de jaarlijkse parade voorbij zag komen, ging zijn voorstellingsvermogen te boven. ‘Laten we het erop houden dat twee deelnemende groepen aan het droogneuken waren.’

Om korte metten te maken met bubbling of soka, zoals de stijl wordt genoemd waarbij dansers in de verleiding komen om met hun geslachtsdelen tegen elkaar aan te schurken, heeft de organisatie besloten het reglement aan te passen. ‘Dansen kan heel provocerend en/of vulgair zijn’, staat nu in artikel 5.6. ‘Vooral met zijn tweeën, als bepaalde seksuele bewegingen op straat worden nagebootst. Dit is niet toegestaan.’

‘Wij zijn een familie-evenement’, licht Willems toe. ‘Jong en oud komen erop af. Er zijn mensen aanwezig van verschillende nationaliteiten en religies. Daar moet je wel een beetje respect voor tonen.’

Racistisch

Het nieuwe beleid kan niet bij iedereen op begrip rekenen. Het is racistisch, schrijven mensenrechtenorganisatie Nederland Wordt Beter en Zwart Manifest, een initiatief van individuen en organisaties die zwarte emancipatie bevorderen, in een pamflet. Daarin roepen ze hun achterban op om contact op te nemen met de organisatie of de gemeente Rotterdam om zo hun ongenoegen kenbaar te maken. De nieuwe regels zouden ‘een inperking van de Caribische culturele traditie’ zijn en getuigen van ‘een witte blik van de organisatie op het feest’.

Ook de beperking van de verkoop van alcohol (één ongekoeld zwak-alcoholisch drankje per persoon, dat niet op straat mag worden opgedronken) valt bij de schrijvers van het pamflet niet in goede aarde. Ze maken een vergelijking met de jaarlijkse carnavalsviering in het zuiden van het land. ‘Worden daar aan de carnavalsvierders ook verregaande regels voor drankgebruik, kleding en dansvormen opgedrongen?’

Het argument dat de organisatie van het Zomercarnaval een ‘cultuureigen’ dansstijl in de ban wil doen, gaat volgens Karel Willems niet op. ‘Bubbling heeft niets met cultuur te maken. Ik kom zelf van de Antillen en ken de dansen daar. Die zijn soms pikant, maar zeker niet vulgair.’

Geen bubbling-boa’s

Het reglement geldt specifiek voor de deelnemers van de parade, en dus niet voor mensen uit het publiek. ‘Die hebben we niet in de hand’, aldus Willems. De ervaring leert volgens hem wel dat de toeschouwers ‘uitdagend gaan meedoen’ als ze daartoe worden opgezweept door de dansers op de praalwagens.

Handhaven op vulgaire dansvormen kan niet, erkent de voorzitter. Er komen dus geen speciale bubbling-boa’s, maar deelnemers die over de schreef gaan, kunnen wel consequenties verwachten. ‘Die worden de komende editie uitgesloten.’

De regels zullen allerminst afbreuk doen aan de feestvreugde, denkt Willems. En óf hij gaat dansen. ‘Ik ben paradeleider, dus ik zal wel moeten’, grinnikt hij. Zijn favoriete stijl is merengue, de nationale dans van de Dominicaanse Republiek. ‘Dat is prettig om te doen’, zegt hij. ‘En het blijft netjes.’