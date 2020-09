Bryson DeChambeau, ‘hardhitter’ die golf met wiskundige precisie benadert, wint US Open

De Amerikaan Bryson DeChambeau viert de winst van de 120ste US Open golf op de prestigieuze Winged Foot Golf Club in Mamaroneck, New York. Beeld AFP

DeChambeau won met zijn score van zes slagen onder de baan juist een cheque van 2,25 miljoen dollar. Hij bleef als enige de baas over de baan die al sinds ‘de slachting op Winged Foot’ van 1974 de reputatie heeft een van de moeilijkste, zo niet de moeilijkste golf course in de wereld te zijn. Achtienvoudig majorwinnaar Jack Nicklaus merkte ooit op: ‘De laatste 18 holes op Winged Foot zijn pas echt moeilijk.’

DeChambeau geldt als een van de meeste intrigerende karakters in het golf. Hij is een wetenschapper die golf met een wiskundige precisie beoefent. De bijnaam de Mad Scientist dankt hij aan het feit dat hij zijn eigen golfclubs heeft ontwikkeld. Al zijn clubs zijn even lang als de ijzeren 7, de club waarmee beginnende golfers vaak het spel leren. Op zijn zesde jaar was hij al briljant met algebra. Zijn ballen selecteert hij door ze in een bak water met zout te dopen. Ballen die niet op de juiste manier blijven drijven, keurt hij af.

Ook heeft hij een unieke manier van putten (side-saddle putting genoemd) waarbij de speler heel open staat ten opzichte van de vlag. Zijn pet is een eerbetoon aan de golfer Ben Hogan die eveneens een wiskundebrein had. Sinds spelers dit jaar de vlag in de hole mogen laten staan bij het putten vanaf de green maakte hij een speciale studie van de restitutiecoëfficiënt van de vlaggenstokken. Vlaggenstokken van fiberglas laat hij in de hole staan omdat hij er dan op kan mikken en de bal erin ploft, andere haalt hij eruit. Zijn handtekening schrijft hij van rechts naar links, waarbij hij begint met de laatste letter. ‘Daar heb ik uren voor geoefend. Het is toewijding. Zo zou ik ook Arabisch of Russisch kunnen leren, als je er maar alles voor wilt doen. Ik hou van wetenschap, muziek en geschiedenis. En natuurlijk van golf.’

Verre slagen

DeChambeau slaat de ballen ook ongelooflijk ver. Met een gemiddelde lengte van 296 meter leidde de Amerikaanse long-hitter dit jaar al de driving distance categorie op de Amerikaanse Tour. Voor de coronastop sloeg hij al het verst, na de stop zijn daar nog wat meters bijgekomen. ‘Het meest bizarre is dat hij die ballen ook nog met ongelooflijke precisie slaat’, zei Rory McIlroy over hem.

Dat hij een keer een major zou winnen stond eigenlijk al jaren vast. In 2018 won hij al vijf van de belangrijkste golftoernooien in de wereld, waaronder de FedEx Cup. Ook dit jaar was hij in bloedvorm, hoewel het aantal toernooien beperkt was. De Winged Foot was zijn ideale course. Veel van de grote sterren zoals Sergio Garcia, Phil Mickelson en Tiger Woods sneuvelden al na twee dagen en haalden de cut niet eens. Ook de nummer één en twee van de wereld, Dustin Johnson en Jon Rahm, konden de baan niet bedwingen. De grootste tegenstand kreeg DeChambeau nog van zijn jonge landgenoot Matthew Wolff, die uiteindelijk na vier rondes op even par eindigde, zes slagen achter DeChambeau.

De Amerikaan Bryson DeChambeau met de beker na het winnen van de US Open. Beeld USA TODAY Sports