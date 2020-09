Brute roofoverval of uit de hand gelopen ruzie? Verdachten in Enschedese moordzaak met vier doden blijven zwijgen

De politie praat met een buurtbewoner voor het pand waar de slachtoffers werden gevonden. Beeld Marcel van den Bergh

Een moordpartij op zo’n schaal, dat is uitzonderlijk voor Nederland; het was nog slechts één keer eerder vertoond: in 1988 in Hilvarenbeek. Enschede reageerde geschokt. ‘Een dieptepunt voor de stad’, aldus burgemeester Onno van Veldhuizen.

Dinsdag stonden drie mannen voor de rechtbank in Almelo terecht die verdacht worden van de moord: Camil A. (59) en zijn zonen Dejan (33) en Denis (32). Alle drie geboren in Servië. Vader Camil is een uit het Joegoslavische leger gedeserteerde kapitein die in 1993 met zijn gezin naar Nederland vluchtte en hier een verblijfsstatus kreeg.

Het ging het gezin A. niet echt voor de wind. Vader en zonen leefden van een uitkering. Die van Camil en Dejan werden ingetrokken in 2017, nadat ze betrapt waren op het runnen van een hennepkwekerij. Denis leefde van een arbeidsongeschiktheidsuitkering; hij had schulden en een gokprobleem.

Reconstructie

Wat zich op die 13de november 2018 afspeelde, heeft de politie kunnen reconstrueren aan de hand van camerabeelden en telefoongegevens. Op die beelden is te zien dat de drie mannen om 12.58 uur in Hengelo in de auto stappen. Daarmee rijden ze naar een woonwinkel in Enschede waar ze voor 2.500 euro meubels kopen. Daarna lopen ze naar de McDonald’s, kennelijk om een hapje te eten.

Vervolgens zetten ze koers naar de growshop in de Van Leeuwenhoekstraat, waar ze tegen half drie aankomen. Daar zijn op dat moment vier mannen aanwezig: de eigenaar, twee klanten en een leverancier van plantenvoeding. Zes minuten later zijn ze alle vier dood: dat is het moment waarop de stappenteller op hun telefoons is gestopt.

Getuigen vinden de mannen, badend in het bloed. Er zijn tien kogels afgevuurd. Uit politieonderzoek blijkt dat de vier slachtoffers al liggend nog een keer van dichtbij door het hoofd zijn geschoten.

Veel bewijs

De drie verdachten worden twee weken na de moordpartij aangehouden. Tegen hen is een overstelpende hoeveelheid bewijs, zo lijkt het. In de auto van Dejan is bloed gevonden van een van de slachtoffers, zijn dna zit op een van de kogelhulzen in de growshop. In een rolkoffer in zijn auto is de huls gevonden van een van de kogels waarmee is geschoten.

Op een losgetrokken videokabel in de growshop zit dna van Denis, de recorder zelf is weg. Een getuige heeft de drie mannen door de straat zien lopen. Op camerabeelden is te zien dat alle drie verdachten na de moord van kleding zijn gewisseld; de kleren die ze droegen zijn nooit gevonden.

Naar het motief van de moordpartij blijft het gissen, daar kwam dinsdag ook niet meer duidelijkheid over. Het lijkt erop dat de verdachten het hadden voorzien op de eigenaar van de growshop. De andere slachtoffers waren waarschijnlijk per toeval aanwezig.

Achterdochtig

Dejan, door een psychiater beschreven als achterdochtig, en Denis, die juist wordt getypeerd als vriendelijk en behulpzaam, beriepen zich consequent op hun zwijgrecht. In een door de politie afgeluisterd telefoongesprek dat vader Camil vanuit de gevangenis met zijn vrouw voerde, zei hij dat zijn zonen onschuldig zijn en dat hij daarover een verklaring zal afleggen. Maar daartoe uitgenodigd door de rechter deed Camil er dinsdag het zwijgen toe.

Ooit zal hij uitleggen hoe het zit, zei Camil. ‘Maar pas als de tijd rijp is.’ Dat volgens de rechter een rechtszaak het moment is om zo’n verklaring af te leggen, deed hem niet van gedachten veranderen. ‘Alles is fout’, aldus Camil. ‘De arrestatie, de aanklacht.’ Of hij daarmee wil zeggen dat de hele zaak tegen hem is ingestoken door de politie?, wilde de rechter weten. Ja, aldus Camil. ‘Dat is mijn overtuiging.’

Woensdag komen de nabestaanden van de slachtoffers aan het woord. Dan wordt ook de zaak behandeld tegen drie verdachten uit Brabant die de wapens zouden hebben geleverd voor de moorden. Vrijdag komt het Openbaar Ministerie met de strafeis.