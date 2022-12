Brute repressie in Bangladesh mede mogelijk gemaakt door training en honden via Nederland

Leden van de Bengalese veiligheidsdienst RAB vormen een cordon in Dhaka. Het RAB wordt verantwoordelijk gehouden voor schendingen van de mensenrechten in Bangladesh. Beeld Sony Ramany / NurPhoto via Getty

In september brachten leden van de veiligheidsdienst nog een bezoek aan Nederland, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds 2018 zijn leden van het RAB zeker vier keer in Nederland geweest.

Ook is in de laatste jaren, toen de mensenrechtenschendingen al breed bekend waren, via Nederland afluisterapparatuur aan de veiligheidsdienst geleverd. Dat gebeurde in 2020 door het Israëlische Verint, dat in Nederland samenwerkt met politie en inlichtingendiensten bij het aftappen van telefoon- en internetverkeer.

Uit een Cypriotisch exportoverzicht, dat in handen is van de internationale tv-zender Al Jazeera en is gedeeld met de Volkskrant, blijkt dat Verint twee jaar geleden vanuit zijn Nederlandse bv zogeheten processing units heeft geleverd aan het RAB. Dat zijn computerservers die afgeluisterde communicatie verwerken. Verint leverde die eenheden via een entiteit op Cyprus aan Bangladesh. Cyprus – dat als enige EU-lidstaat niet is aangesloten bij het Wassenaar Arrangement, een internationaal verdrag dat de levering van militaire goederen inperkt – wordt vaker gebruikt om Europese exportrestricties te omzeilen.

Exportvergunning

Voor het verstrekken van afluisterapparatuur is normaal gesproken een exportvergunning van het ministerie van Buitenlandse Zaken nodig. Buitenlandse Zaken zegt voor het laatst in 2017 een exportvergunning te hebben afgegeven voor afluisterapparatuur bestemd voor Bangladesh. Zo’n exportvergunning is een jaar geldig. Verint, waar diverse mensen werken met een achtergrond bij de Nederlandse overheid, heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar op de levering in 2020.

De leveringen tonen de schimmige kant van de surveillance-industrie, waar morele normen vaak ondergeschikt zijn aan commerciële kansen. Meenakshi Ganguly, die als directeur Zuid-Azië van Human Rights Watch de situatie in Bangladesh goed kent, noemt het leveren van diensten aan het RAB via Nederland ‘onwenselijk en problematisch’ en vraagt zich af: ‘Weet Nederland dat interceptieapparatuur wordt gebruikt om de oppositie monddood te maken, om kritische personen af te luisteren, te volgen en te arresteren?’

Het RAB is in 2004 opgericht als anti-terrorismeorganisatie, met steun van westerse landen, waaronder de Verenigde Staten. De veiligheidsdienst ontwikkelde zich echter tot een paramilitaire organisatie die werd ingezet voor het bestrijden van vooral drugscriminaliteit. Daarbij zijn tal van mensenrechtenschendingen gepleegd, die onder meer via Human Rights Watch aan het licht zijn gekomen.

Sancties niet op Nederlandse agenda

Mensenrechtenorganisaties vragen de EU en de VN daarom al langer om sancties in te stellen tegen het RAB. In 2021 zetten de VS het RAB op hun sanctielijst. Nederland beschouwt Bangladesh vanwege de martelingen en verdwijningen niet als een veilig land om asielzoekers naar te laten terugkeren. Toch staan sancties tegen het RAB, ondanks alle zorgen, niet op de Nederlandse of Europese agenda. Om onduidelijk redenen deinsde het Verenigd Koninkrijk in 2021 op het laatste moment terug voor sancties, onthulde Al Jazeera deze week.

Voor het afluisteren van doelwitten zoekt Bangladesh al jaren in het Westen naar afluisterapparatuur. Een tender uit 2016 voor de aanschaf van ‘interceptie- en detectie-units’ laat zien wat de omvangrijke wensen van de veiligheidsdienst zijn: data-interceptie dient overal in Bangladesh mogelijk te zijn, voor alle versies van Android- en iOS-smartphones, en voor de maildiensten Gmail, Yahoo, Yandex en iOS. De interceptie moet het Rapid Action Batallion in staat stellen om screenshots te maken van geïnfecteerde telefoons en computers. Elk chat- en telefoongesprek, ook de inhoud van versleutelde diensten als WhatsApp, wordt opgeslagen.

Voorwaarde volgens de tender is dat deze afluisterapparatuur niet wordt geleverd door een bedrijf uit Israël, een land waarvan Bangladesh het bestaansrecht niet erkent. Hoewel Verint van oorsprong een Israëlisch bedrijf is en Tel Aviv een belangrijke vestigingslocatie is, is het bedrijf officieel geregistreerd in Melville, New York.

In augustus 2018 kwam een negenkoppige delegatie van de Bengalese veiligheidsdienst naar Nederland voor een training in wifi-interceptie, gevolgd door een delegatie die de apparatuur kwam inspecteren. Die wifi-interceptor werd geleverd door een bedrijf uit Singapore, EZY Infotech. Een van de RAB-vertegenwoordigers, Mohammed Jahangir Alam van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die destijds de afluisterapparatuur in Nederland kwam bekijken, is in 2021 op een Amerikaanse sanctielijst gezet.

500 mensen verdwenen

Het RAB is door achtereenvolgende Bengalese regeringen ingezet om drugscriminelen dood te schieten of de oppositie te onderdrukken. Wat de veiligheidsdienst geregeld doet, volgens Ganguly van Human Rights Watch, is opgepakte criminelen executeren en vervolgens beweren dat ze bij een schietpartij zijn omgekomen. Ganguly: ‘Vanaf 2014 is een nieuwe vorm van misbruik te zien: verdwijningen. Meestal van oppositieleden.’ Tot 2021 zijn ruim vijfhonderd mensen verdwenen, blijkt uit onderzoek van Human Rights Watch. Daaronder zijn mensen die zonder proces worden vastgehouden, die zijn overleden of die onvindbaar zijn.

In 2019 en in 2022 zijn volgens Bengalese documenten RAB-mensen naar het Police Dogs Centre Holland, een commercieel bedrijf in Noord-Brabant, gekomen voor hondentrainingen en om honden te kopen. De eigenaar van het hondencentrum, Rob van den Oetelaar, bevestigt dat er ‘in het verleden’ RAB’ers bij zijn centrum zijn geweest, maar weerspreekt dat dit ook nog half september van dit jaar is gebeurd. Die data en namen staan wel in officiële documenten van Bangladesh.

‘Ik ben eind vorig jaar gebeld dat het Rapid Action Batallion op zoek is naar honden’, zegt Van den Oetelaar. Ik heb toen gezegd dat we geen zaken meer met ze doen.’ Volgens Van den Oetelaar is dat vanwege de Amerikaanse sancties. ‘Daar houden we rekening mee.’ Voor de levering van honden is geen exportvergunning nodig.

Diplomatieke nota

In de Bengalese overheidsdocumenten staat dat de Nederlandse ambassade op de hoogte is gesteld van de bezoeken aan Nederland, maar dat ontkent het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een woordvoerder: ‘Het is mogelijk dat delegaties van het RAB op eigen gelegenheid naar Nederland gereisd zijn in de afgelopen jaren. De Nederlandse overheid was hier niet bij betrokken.’

Bij dit soort bezoeken is het gebruikelijk dat er een zogeheten ‘diplomatieke nota’ wordt gestuurd. Het lijkt erop dat Bangladesh dat niet heeft gedaan. ‘Het ministerie heeft kennis genomen van de vier brieven die op een Bengalese overheidssite staan waarin aangekondigd wordt dat delegaties van het RAB naar NL zullen reizen, en (…) dat een kopie verstuurd zou worden aan de Nederlandse ambassadeur in Dhaka. Het ministerie en de ambassade hebben niet kunnen vaststellen dat deze brieven destijds ontvangen of verstuurd zijn.’