Brussels boegbeeld Sophie in ’t Veld haalt uit naar partijtop D66 en stapt over naar Volt

Sophie in ’t Veld vorig jaar tijdens het partijcongres van D66 in Den Bosch. Beeld Jeroen Jumelet / ANP

‘De D66-voetafdruk in Brussel is heel klein geworden, en speelt omgekeerd nauwelijks een rol binnen de partij.’ In een snoeiharde verklaring maakt In ’t Veld vrijdag bekend haar D66-lidmaatschap te beëindigen. ‘Ik doe dat met een zeer zwaar gemoed, en grote innerlijke verscheurdheid en hartzeer.’

Ze stapt over naar Volt, die andere uitgesproken pro-Europese partij. In ’t Veld voelt zich niet meer thuis bij D66. Dertig jaar was ze lid van de sociaal-liberalen, waarvan twintig als Europarlementariër. Maar de laatste jaren is de Europakoers verwaterd, meent ze. ‘Europa lijkt tegenwoordig geen chefsache meer te zijn voor D66.’ De partij is alleen nog maar in woord pro-Europees, is haar snoeiharde oordeel. ‘In de praktijk is de nationale politiek in Den Haag steeds meer het middelpunt geworden van ons denken en handelen. Europese kwesties dienen als wisselgeld in de nationale politiek.’

Partijvoorzitter Victor Everhardt ‘betreurt’ het vertrek. De afscheidswoorden van partijleider Sigrid Kaag zijn zakelijk: ‘Sophie was bijna twintig jaar een vaste kracht in het Europees Parlement. Haar vertrek markeert het einde van een lange periode.’

Gevoelig moment

De scheuring met de partij en de overstap naar Volt komt op een gevoelig moment. Met de Europese verkiezingen van 2024 voor de deur verliest D66 een van haar bekendste gezichten in Brussel aan een partij die hengelt naar de gunst van dezelfde kiezersgroep. Of zij via Volt haar lidmaatschap van het Europarlement naar 25 jaar wil tillen, is nog niet duidelijk. Wel laat ze weten ‘nog niet klaar’ te zijn met Europa. Om op de Europese Volt-lijst te mogen staan, moet een kandidaat voor 19 februari dit jaar ingeschreven staan als lid. In ’t Veld is sinds donderdag lid. Het is nog niet bekend of Volt voor haar een uitzondering zal maken.

Afgelopen maanden werd duidelijk dat In ’t Veld een strijd zou moeten leveren om de D66-delegatie opnieuw te mogen aanvoeren. Vorige maand stapte Kamerlid Salima Belhaj naar voren in de strijd om het Brusselse lijsttrekkerschap. Achter de schermen bij D66 is te horen dat zij op de steun van de partijtop kan rekenen. Daarnaast is nog niet bekend of zittend Europarlementariër Samira Rafaela, die met voorkeurstemmen het parlement in kwam, ook een gooi zal doen naar het lijsttrekkerschap. In ’t Veld gaat in haar brief niet in op de kandidatuur van haar inmiddels oud-partijgenoten.

Het is inmiddels geen geheim meer dat In ’t Veld en Rafaela niet met elkaar door een deur konden. De twee raakten al in 2019 gebrouilleerd na een conflict over het personeelsbeleid. Rafaela wilde haar eigen team met medewerkers samenstellen, maar stuitte op verzet bij In ’t Veld.

Grensoverschrijdend gedrag

Als tweede reden voor haar vertrek haalt In ’t Veld de manier aan waarop D66 is omgegaan met grensoverschrijdend gedrag . Afgelopen periode kreeg de partij te maken de geruchtmakende #MeToo-affaire rond Frans van Drimmelen. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek dat de partijtop de invloedrijke partijstrateeg de hand boven het hoofd hield, terwijl er sprake was van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. In de nasleep van de publicatie werd ook Rafaela beschuldigd van machtsmisbruik.

In ’t Veld specificeert niet over welke zaken zij het heeft, al liet zij zich na de Volkskrant-publicatie bij Buitenhof kritisch uit over het optreden van het bestuur in de zaak-Van Drimmelen, over wie zij zich in het verleden positief uitliet. De beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag door Rafaela zouden volgens haar wel kloppen.

Vorig jaar oordeelde het interne geschillencollege vernietigend over het onderzoek naar de klachten over Rafaela. Dat was ‘onzorgvuldig’ en ‘had nooit mogen plaatsvinden’. Rafaela had nooit een officiële waarschuwing mogen krijgen.

Volgens In ’t Veld heeft de partij de afgelopen jaren ‘niet adequaat’ gehandeld als het aankomt op grensoverschrijdend gedrag. Ze stapt per direct over naar Volt, de partij die nog niet zo lang geleden zich meerdere malen voor de rechter moest verantwoorden voor de wijze waarop het Kamerlid Nilüfer Gündogan uit de fractie zette na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.