Brussel zet deur open naar plafond gasprijs

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Beeld AP

‘De EU moeten aangeven dat zij niet bereid is welke prijs dan ook voor gas te betalen’, schreef voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdagmiddag in een brief aan de Europese regeringsleiders. Die bespreken haar voorstellen vrijdag tijdens een informele EU-top in Praag.

De hoge prijs van gas, vooral van vloeibaar gas (lng), maakt dat de EU een prijsplafond moet overwegen, schrijft Von der Leyen. Ze komt daarmee tegemoet aan de wens van een vijftiental lidstaten, waaronder Frankrijk, Italië en Spanje. De door haar gestelde randvoorwaarden – geen tekorten; besparing – zijn juist weer van belang voor Nederland en Duitsland, die niet overtuigd zijn van een prijslimiet. Betrokken EU-ambtenaren stellen dat de brief van Von der Leyen vaag genoeg is om iedereen tevreden te houden.

Rantsoenering

Hoe de prijslimiet eruit gaat zien en wat het maximumbedrag wordt, moet allemaal nog worden vastgesteld. Von der Leyen stelt wel dat een plafonnering van de gasprijs niet zonder ‘bindende afspraken’ tussen de lidstaten over rantsoenering en herverdeling kan, als er niet genoeg gas binnenkomt. Dat risico bestaat als de producenten kiezen voor afnemers die meer bieden.

Met betrouwbare gasleveranciers als Noorwegen en de Verenigde Staten wil de Commissie via onderhandelingen een betere prijs bedingen. Gesprekken daarover met de Noren zijn al begonnen. Von der Leyen stelt dat de EU gezamenlijk energie moet gaan inkopen, wat voorkomt dat lidstaten de prijs opdrijven door elkaar uit de markt te bieden. Als het aan de Commissie ligt wordt deze gezamenlijke inkoop verplicht.

Een derde voorstel van de Commissie moet de elektriciteitsprijzen verlagen. Von der Leyen stelt voor het dure gas dat gebruikt wordt voor elektra-opwekking verder in prijs te verlagen dan het algemene plafond. Onduidelijk is wie de gasleveranciers compenseert voor deze maatregel, zij kopen het gas immers in op de markt.

Verder wil de Commissie de overgang naar duurzame energie – wind, zon, waterstof – versnellen. Volgens Von der Leyen is er extra EU-geld om de benodigde investeringen te betalen. De brief aan de leiders vermeldt geen bedragen.

Eerder deze week bepleiten de Commissarissen Thierry Breton (Industrie) en Paolo Gentiloni (Economie) een nieuw Europees fonds om armere lidstaten te helpen de energiecrisis door te komen. Nederland voelt vooralsnog niets voor een nieuw fonds of nieuwe Europese miljarden. Volgens Den Haag wacht zo’n 1.000 miljard euro in de EU nog op een bestemming. Het gaat om nog niet uitgegeven geld uit het Europees Herstelfonds (750 miljard euro) en ongebruikte subsidies voor armere regio’s en de landbouw.