Brussel zet deur op kiertje naar plafond gasprijs

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zal haar ideeën vanmiddag uiteenzetten in een brief aan de Europese regeringsleiders. Die bespreken de brief komende vrijdag als ze elkaar in Praag ontmoeten voor een informele EU-top.

‘Europa is niet bereid elke prijs voor gas te betalen’, zei Von der Leyen vanmorgen in het Europees Parlement in Straatsburg waar ze een voorzet gaf van hetgeen ze later aan de leiders zal sturen. Tegelijk maakte ze duidelijk dat een prijslimiet voor gas niet zonder risico’s is. Gasproducenten kunnen hun gewilde waar elders in de wereld verkopen als daar een hogere prijs wordt geboden, waardoor de EU ook letterlijk in de kou komt te staan.

Von der Leyen gaf echter toe dat steeds meer EU-landen om een prijslimiet vragen. Details over hoe het prijsplafond eruit moet zien, gaf ze niet in het parlement. Wel zei ze dat de maximumprijs tijdelijk zal zijn. Een structurele oplossing is een ander prijsmechanisme voor gas (met een grote rol voor vloeibaar gas), minder vraag naar gas en meer duurzame energie.

Met betrouwbare gasleveranciers als Noorwegen hoopt de Commissie via onderhandelingen tot een lagere prijs te komen. Het prijsplafond zou dus voor andere leveranciers gelden, inclusief Rusland.

Verder herhaalde Von der Leyen dat de EU er goed aan doet gezamenlijk energie in te kopen. Als grote klant kan de EU een lagere prijs bedingen. ‘We moeten voorkomen dat lidstaten elkaar uit de markt bieden met steeds hogere prijzen als gevolg’, aldus de Commissievoorzitter. Afgelopen maanden kreeg vooral Duitsland dit verwijt.

Von der Leyen benadrukte de noodzaak om gasleidingen, datakabels en elektraleidingen beter te beveiligen. De aanslag op de Nord Stream-pijpleidingen maakt duidelijk dat Europa hier kwetsbaar is. Von der Leyen wil snel een stresstest voor vitale infrastructuur, de inzet van satellieten om bedreigingen op te sporen alsook samenwerking met de NAVO en de VS om aanslagen te voorkomen.