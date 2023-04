Brussel zet ‘big pharma’ voor het blok: nieuw medicijn moet in hele EU beschikbaar zijn

Europees Commissaris Stella Kyriakides (rechts) woensdag in Brussel, samen met haar collega Ylva Johansson. Beeld ANP / EPA

‘Een historische dag voor zowel patiënten als de farmaceutische industrie’, zei Europees Commissaris Stella Kyriakides (Zorg) woensdag bij de presentatie van de Commissievoorstellen. Het is de eerste hervorming van de Europese wetgeving voor big pharma in twintig jaar. Kyriakides: ‘Straks zijn er geen eerste- en tweederangs burgers meer bij de toegang tot medicijnen.’

Commissie-vicevoorzitter Margaritis Schinas sprak over het ‘meest complexe, gevoelige en epische pakket dat we tijdens ons mandaat op het gebied van gezondheidszorg hebben voorbereid’.

Farmaceutische bedrijven dreigen zich buiten de EU te vestigen als de voorstellen worden goedgekeurd door de EU-landen en het Europees Parlement. Patiëntenorganisaties vinden juist dat de Commissie niet genoeg doorpakt.

Ongelijkheid

De Commissie stelt dat er momenteel voor geneesmiddelen – anders dan geldt voor de meeste andere producten – geen sprake is van een interne markt in Europa. Dit vloeit voort uit het feit dat zorg een nationale bevoegdheid is en leidt tot ongelijkheid.

Van de nieuwe geneesmiddelen die het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) tussen 2015 en 2017 goedkeurde, belandden er 104 op de Duitse markt, 89 op de Nederlandse, 68 op de Belgische, 24 op de Poolse en 11 op de Letse. Ook de snelheid waarmee nieuwe medicijnen beschikbaar zijn voor burgers varieert nogal: van vier maanden tot ruim twee jaar.

Door deze verschillen in regelgeving vissen nu circa 70 miljoen mensen achter het net bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen. Om dat te veranderen wil de Commissie de wettelijke bescherming voor nieuwe geneesmiddelen aan voorwaarden verbinden. Alleen als de fabrikanten hun nieuwe medicijnen in alle EU-landen introduceren, wordt hun product tien jaar lang tegen concurrentie beschermd. Doen ze dat niet, dan zijn concurrenten na acht jaar welkom.

Zelfs dan zijn farmaceutische bedrijven in Europa beter af dan in de rest van de wereld. In de VS is de wettelijke bescherming voor veel medicijnen beperkt tot vijf jaar, in Canada tot acht jaar en in China bedraagt die zes jaar, aldus de Commissie.

De periode van wettelijke bescherming kan worden verlengd als de medicijnen gericht zijn op nog niet behandelbare ziektes (een half jaar extra bescherming), als de fabrikanten meewerken aan openbare, vergelijkbare testen (half jaar extra) of als het medicijn ook voor een andere ziekte geschikt is (een jaar extra). Voor geneesmiddelen voor zeldzame ziektes kan de wettelijk beschermde verkooptijd oplopen tot dertien jaar.

Antibiotica

Opvallend is het Commissievoorstel om fabrikanten met ‘vouchers’ voor extra marktbescherming aan te moedigen te investeren in het ontwikkelen van nieuwe antibiotica. Fabrikanten laten die markt nu grotendeels links liggen: er valt weinig winst te behalen omdat de bestaande antibiotica goedkoop zijn.

Als gevolg van de toenemende resistentie bij mens (en dier) tegen antibiotica dreigen nieuwe epidemieën. Nu al sterven er volgens de Commissie 35 duizend mensen per jaar in Europa door resistentie tegen antibiotica.

Een farmaceut die een nieuwe versie ontwikkelt, krijgt een voucher die recht geeft op één jaar extra marktbescherming van welk medicijn dan ook. De producent mag die voucher ook verkopen. De Commissie wil daarnaast actie tegen het onnodig voorschrijven van antibiotica.

Verder bepleit de Commissie betere samenwerking tussen EMA en de nationale zorgautoriteiten om schaarste aan medicijnen te voorkomen. Dreigende tekorten moeten eerder worden gesignaleerd, de aanvoer van essentiële geneesmiddelen dient verzekerd te zijn.