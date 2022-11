Brussel wil Stabiliteitspact versoepelen, extra tijd voor lidstaten die hervormen en investeren in groene energie

Staking tegen hoge prijzen en lage lonen in Athene, april dit jaar. Beeld REUTERS

De huidige stapsgewijze afbouw (5 procentpunt per jaar) van bovenmatige schulden gaat overboord, blijkt uit de voorstellen die de Europese Commissie woensdag presenteert. Die regel zou Athene, Rome, Lissabon en Parijs tot snoeiharde bezuinigingen dwingen. In plaats daarvan komt maatwerk waarbij de lidstaten extra tijd kunnen verdienen om hun staatsschuld te verminderen als ze investeren in duurzame energie en hervormen. Minister Sigrid Kaag van Financiën kan daarmee leven maar waarschuwde maandag dat ‘de naleving helder en scherp’ moet zijn. Duitsland en Nederland drongen hier op aan.

Het Stabiliteitspact, waarin de begrotingsregels zijn vastgelegd, ligt al jaren onder vuur. Het is te complex, niet geloofwaardig, niemand voelt zich eraan gebonden en de controle op de naleving is minimaal. De Commissie komt nu met een eerste ‘oriëntatie’ om de regels aan te passen. Een politieke zeer gevoelige kwestie, Kaag voorspelt ‘een heel spannende periode’.

De Commissie maakt een onderscheid tussen landen met een staatsschuld ‘aanzienlijk’ boven het wettelijk vastgelegde maximum van 60 procent van het bruto binnenlands product, landen die daar ‘gematigd’ boven zitten en enigszins. Lidstaten met hoge schulden als Italië, Griekenland, Frankrijk en Spanje (allemaal ruim boven de 100 procent) krijgen in de ontwerpvoorstellen van de Commissie vier jaar de tijd om begrotingsplannen op te stellen die het land in de tien jaar erna op weg helpen naar een houdbare (lees: crisisbestendige) staatsschuld. Wanneer de landen onder het plafond van 60 procent moeten zitten, zegt de Commissie niet. Dat zou het voorstel direct in de prullenbak doen belanden.

Riskant

Lidstaten die serieus hervormen en investeren in groene energie en digitalisering, krijgen drie jaar extra (dus in totaal zeven jaar) om hun begroting op het juiste pad te krijgen. Het schuldplafond van 60 procent en de tekortnorm van 3 procent, schrapt de Commissie niet. Dat zou een wijziging van het Europees Verdrag vereisen, een tijdrovende en riskante zaak.

Als lidstaten de flexibeler regels negeren, leidt dat sneller tot sancties. Ze worden onder curatele gezet van de Brussel en kunnen een boete krijgen. Die is weliswaar lager dan de huidige potentiële boete (nog nooit opgelegd overigens) maar die zal met meer publiciteit gepaard gaan. De Commissie spreekt in haar ontwerpvoorstel over boetes met ‘een verhoogd effect op de reputatie’. Het voorstel kan woensdag nog veranderen als de eurocommissarissen het bespreken.

De discussie over het Stabiliteitspact wint weer aan belang nu de staatsschuld van de lidstaten oploopt. De enorme nationale steunpakketten om burgers en bedrijven te helpen de energierekening te betalen, dwingen lidstaten extra te lenen. Tegelijkertijd moeten landen massaal investeren in duurzame energie terwijl de economische groei tot stilstand komt.

De begrotingsregels zijn afgelopen jaren in de ijskast gezet om de recessie na de coronapandemie tegen te gaan. De bedoeling is dat het Stabiliteitspact vanaf 2024 weer van kracht is. Dat geeft de lidstaten tijd om de regels aan te passen.