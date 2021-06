Brussel wil nieuwe miljarden voor opvang vluchtelingen in Turkije

Linda Thomas-Greenfield, VN-ambassadeur voor de Verenigde Staten inspecteert hulpmiddelen aan de grens tussen Syrië en Turkije. Beeld AP

Het nog vertrouwelijke voorstel van de Commissie wordt woensdag aan de EU-ambassadeurs van de lidstaten voorgelegd en donderdag en vrijdag door de Europese regeringsleiders besproken tijdens hun reguliere EU-top. De verwachting is dat de leiders – ondanks kritiek op de Turkse president Erdogan – toch akkoord gaan.

De 5,7 miljard euro die de EU wil vrijmaken voor de vluchtelingenopvang is voor de komende vier jaar (2024). Duidelijkheid over de omvang van de steun en de looptijd ‘geeft alle partijen de noodzakelijke politieke en financiële zekerheid’, staat in het voorstel.

Jordanië, Libanon en Syrië zelf kunnen rekenen op 2,2 miljard euro, de overige 3,5 miljard euro is voor Turkije. Dat land herbergt momenteel circa 3,7 miljoen vooral Syrische vluchtelingen. De EU is Ankara daar zeer dankbaar voor, de lidstaten willen per se niet dat deze Syriërs alsnog naar Europa komen. Ook Libanon en Jordanië vangen veel vluchtelingen op.

De situatie voor vluchtelingen in deze regio ‘zal kritiek blijven of zelfs verslechteren’, schrijft de Commissie. Mede door de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende economische malaise zijn nieuwe migratiestromen te verwachten, ook uit Afghanistan, volgens de Commissie.

Een vluchtelingenkamp in Idlib, Syrië. Beeld AP

Onderwijs en training

De 5,7 miljard euro moet ingezet worden voor een betere opvang, zorg en bescherming van de vluchtelingen maar ook voor onderwijs en training. De kans is immers klein dat de vluchtelingen snel terug naar huis kunnen, daarom wil de Commissie het geld ook gebruiken om de mensen een nieuw leven te laten opbouwen in de gastlanden. Het geld is nadrukkelijk bedoeld voor concrete projecten ter plekke, niet voor de regeringen in de betrokken landen.

In 2016 sloot de EU een akkoord met Turkije – grotendeels opgesteld door premier Rutte en bondskanselier Merkel – om de toen omvangrijke migratiestroom een halt toe te roepen. Belangrijk onderdeel van dat akkoord was 6 miljard euro steun voor de opvang van Syrische vluchtelingen. Van dat bedrag is inmiddels 4,1 miljard euro daadwerkelijk uitgegeven, de besteding van de overige bijna 2 miljard is vastgelegd. De EU-leiders hadden de Commissie dit voorjaar gevraagd een nieuw steunplan op te stellen voor de komende jaren. Als de regeringsleiders akkoord gaan, presenteert de Commissie de noodzakelijke financiële voorstellen. De 5,7 miljard euro komt uit het EU-budget.