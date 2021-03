Brussel wil met gratis vaccinatiepaspoort reizen mogelijk maken

Bezoekers van een concert in Tel Aviv laten hun vaccinatiebewijzen zien. De EU wil een soortgelijk systeem voor haar lidstaten. Beeld EPA

De digitale kaart – officieel het Digital Green Certificate – moet het vrij verkeer van burgers in de Europese Unie na een jaar van lockdowns weer op gang brengen. Ook moet het fraude met negatieve testresultaten tegengaan, staat in het nog vertrouwelijke ontwerpvoorstel. Naar verwachting stemmen de Commissarissen er woensdag mee in.

De digipas zal voor de burger bestaan uit een QR-code op zijn telefoon of een geprinte versie ervan. Aan de hand daarvan kan eenvoudig op een vliegveld of bij de grens worden gecontroleerd of de houder ervan mag reizen. Dat kan als de persoon in kwestie is gevaccineerd met een in Europa erkend vaccin, beschikt over een recente negatieve coronatest of immuun is voor covid-19 omdat hij het virus al heeft gehad. Deze drieslag voorkomt ‘discriminatie’ van mensen die nog niet aan de beurt zijn voor vaccinatie, zij kunnen met een negatieve test toch op pad.

Aansluiting

Veel landen zijn al bezig met certificaten, ook demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) kondigde vorige week de ontwikkeling van een vaccinatie-app aan. Het Commissievoorstel moet garanderen dat de verschillende systemen in lidstaten straks op elkaar aansluiten. Anders komt het reizen immers nog niet op gang. De Europese regeringsleiders zullen het Commissievoorstel eind volgende week bespreken tijdens hun reguliere voorjaarstop. Daarna moeten de lidstaten en het Europees Parlement ermee akkoord gaan.

De Commissie benadrukt dat de ‘gevoelige medische data’ op het vaccinatiepaspoort verzekerd zullen zijn ‘van een hoge mate van gegevensbescherming’. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de aanlevering en opslag van de benodigde gegevens: de naam van de pashouder, het type vaccin dat is gebruikt, de vaccinatiedatum, een eventuele testuitslag en immuniteit. Deze gegevens blijven in het betrokken EU-land. EU-ambtenaren spreken over een ‘enorme ict-uitdaging voor de lidstaten’.

Ook de Commissie wacht een stevige klus met het opzetten van een platform via welke de bevoegde autoriteiten in lidstaten bij elkaar kunnen verifiëren of iemand daadwerkelijk mag reizen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat medische data op EU-niveau worden opgeslagen.

Lidstaten worden allen geacht mee te doen aan het vaccinatiepaspoort. Het is aan elke lidstaat of ze burgers toelaten die zijn gevaccineerd met niet in de EU erkende vaccins, zoals vooralsnog de Russische en Chinese. Die worden nu onder meer in Hongarije gebruikt.

Het vaccinatiepaspoort geldt in principe alleen voor reizen binnen de EU. Als landen daarbuiten dezelfde standaard hanteren, kan worden overwogen reizen daarheen en -vandaan ook met het paspoort mogelijk te maken.