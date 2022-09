Brussel wil kunnen ingrijpen op vrije markt om coronatoestanden te voorkomen, maar stuit op weerstand

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen (in paars) met diverse collega’s voorafgaand aan een EU-top. Beeld Getty Images

1. Wat wil de Europese Commissie?

Zodra er een crisis losbarst, denken Europese lidstaten vooral aan zichzelf, zo bleek aan het begin van de coronapandemie. Lidstaten sloten op eigen houtje de grenzen en hamsterden mondkapjes, waardoor elders in de Europa tekorten ontstonden. Dat moet bij komende crises anders, vindt de Europese Commissie.

De voorgestelde oplossing heet single market emergency instrument. Daarmee kan de Commissie bedrijven dwingen informatie te delen over hun voorraden en productiecapaciteit, om in kaart te brengen hoe het ervoor staat met het aanbod als tekorten dreigen. Ook kan de Commissie namens EU-landen inkopen, om te voorkomen dat zij tegen elkaar opbieden. Lidstaten zelf kunnen het verzoek krijgen om de productie van specifieke goederen op te schroeven of de export naar andere EU-landen op gang te houden.

Zijn de tekorten echt ernstig, dan kan de zwaarste crisismodus van kracht worden. Brussel kan lidstaten dan bijvoorbeeld bindende productiedoelen opleggen en bedrijven dwingen om Europese klanten voorrang te geven.

Dat gaat ver. Deze ingrepen zullen dan ook niet zomaar ingezet worden, belooft de Commissie. Pas na goedkeuring van een meerderheid van de lidstaten krijgt de Commissie de zwaardere bevoegdheden.

2. In welke scenario’s kunnen dit soort ingrepen nodig zijn?

Gezien de pandemie, de Russische agressie in Oekraïne en de gevolgen van klimaatverandering, bevindt de EU zich al in een ‘permacrisis’, aldus commissaris voor de interne markt Thierry Breton. Welke toekomstige crisis in Europa tot schaarste kan leiden, laat zich moeilijk voorspellen.

Het voorstel heeft geen betrekking op voedsel, medische middelen en computerchips: daarvoor zijn al vergelijkbare maatregelen voor noodsituaties aangenomen of in de maak.

Kunstmest is een voorbeeld van een product dat wel onder de nieuwe regeling zou vallen en waaraan op dit moment tekorten dreigen te ontstaan, zegt rechtsgeleerde Klaas Hendrik Eller, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Dit is een gevolg van de hoge gasprijzen. Of denk aan een conflict met China, waardoor het zou kunnen stoppen met het leveren van zonnepanelen en andere technologieën, zegt hij. ‘Of aan een natuurramp die belangrijke fabrieken platlegt.’

Volgens Eller heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat extra aansturing vanuit Brussel nodig kan zijn om te voorkomen dat lidstaten elkaar in zulke scenario’s tegenwerken. ‘Maar of dit plan ook effectief is, daarvan ben ik minder zeker.’

3. Welke kritiek is er op dit plan?

Volgens Eller lijkt de Commissie te overschatten hoe eenvoudig ze aanvoerketens kan aansturen. ‘Die zijn complex. Als de Commissie zegt: maak meer van dit, verandert dat weinig als tekorten aan grondstoffen of onderdelen het onderliggende probleem zijn.’

Duidelijk is dat lang niet alle EU-lidstaten even enthousiast zijn. Negen van hen, onder meer Nederland, Denemarken en Zweden, waarschuwden de Commissie deze zomer per brief voor het ‘het bijsturen van industrieën’ vanuit Brussel. De vrees van hen en lobbyisten uit het bedrijfsleven is dat de Europese markt trekken kan krijgen van een planeconomie.

De Commissie werpt tegen dat het plan juist bedoeld is om de interne markt ook in moeilijke tijden op gang te houden. Eller onderschrijft dat, ‘al is het plan in de ernstigste crisismodus inderdaad vergaand’.

In sommige sectoren zou het nadelig kunnen zijn voor Europese bedrijven, zegt hij. ‘Bedrijven van buiten de EU kunnen denken: waarom zou ik een contract met dat Europese bedrijf afsluiten als de Commissie morgen die afspraken kan doorkruisen? Al denk ik dat de meeste sectoren hier niet zo’n last van zullen hebben.’

Bij vakbonden leeft een heel andere zorg. Het voorstel van de Commissie moet een al bestaande verordening vervangen waarin het recht om te staken is opgenomen, een beschermingsclausule die niet in het nieuwe plan staat. Eurocommissaris Breton zei weliswaar dat het recht om te staken niet wordt aangetast, maar de Confederatie voor Europese Vakbonden (ETUC) wil dit zwart op wit hebben.

4. Gaat het plan er in deze vorm komen?

Dat valt gezien alle kritiek te bezien. Het Europees Parlement en de lidstaten zullen zich de komende tijd over het Commissievoorstel buigen. Er zullen nog zeker maanden overheen gaan voordat een voorstel hierover wordt aangenomen.

Ook Eller ziet grote verdeeldheid over het plan. ‘In welke vorm het erdoor zal komen, zal in sterke mate afhangen van welke crises het publiek en de beleidsmakers de komende tijd in hun hoofd hebben. Je ziet het ook in nationale wetgeving: welke noodbevoegdheden een regering heeft gekregen, is altijd gebaseerd op de crisis die het meest realistisch leek.’