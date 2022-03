Brussel wil geldwissel-garantie voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïners komen aan op Amsterdam Centraal, 22 maart 2022. Beeld Joris van Gennip

Volgens betrokken EU-ambtenaren komt de Europese Commissie op zeer korte termijn met deze aanbeveling voor de EU-landen om het toch al grote leed voor de miljoenen vluchtelingen iets te verlichten. Veel Oekraïners die overhaast huis en haard verlieten door de Russische inval hebben cash geld meegenomen. De Oekraïense grivna wordt echter niet door banken geaccepteerd – of alleen tegen hoge wisselkosten– omdat de koers van de munt is bevroren door de oorlog.

Afgelopen dagen is in Brussel achter de schermen hard onderhandeld over een oplossing voor dit probleem. De ECB zei niet garant te kunnen staan voor eventuele verliezen bij banken zonder expliciete toestemming van de eurolanden. Die procedure neemt echter al snel weken in beslag.

Eerste kosten levensonderhoud

Een tweede optie was dat het EU-budget als garantie zou worden gebruikt. Ook dat stuitte op problemen, omdat de besteding daarvan (ongeveer 160 miljard euro per jaar) al goeddeels is vastgelegd. Met 4 miljoen vluchtelingen die ieder voor 300 euro aan grivna’s kunnen omwisselen, bedraagt de garantie 1,2 miljard euro. Dat bedrag loopt op, omdat de EU rekening houdt met de komst van nog eens vijf tot acht miljoen Oekraïners.

Geconfronteerd met deze problemen, adviseert de Commissie daarom dat de nationale centrale banken (zoals De Nederlandsche Bank) de garantie verzorgen bij eventuele verliezen van gewone banken. De Poolse nationale bank doet dat al, Polen vangt veruit de meeste Oekraïense vluchtelingen op. Warschau is ook met het bedrag van 300 euro gekomen.

Met dat geld kunnen de vluchtelingen in hun eerste kosten voor levensonderhoud voorzien. Omdat de EU-landen eerder alle Oekraïense vluchtelingen het recht op onderdak, voedsel, zorg, leefgeld en scholing gaven, is het volgens betrokken EU-ambtenaren niet nodig de omwisselgarantie op een hoger bedrag vast te stellen. Lidstaten zijn niet verplicht de aanbeveling van de Commissie te volgen, maar de verwachting is dat ze het wel zullen doen.