Brussel wil export coronavaccins binnen enkele dagen kunnen verbieden

Als het verbod doorgaat, is alleen de export naar arme landen en de directe buurlanden van de EU nog toegestaan. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Vrijdag beslissen de Commissarissen over de exportrestricties, de lidstaten zullen dat besluit naar verwachting zeer snel goedkeuren. De EU antwoordt hiermee op de hoogoplopende ruzie met de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca dat onlangs liet weten maar een kwart van de beloofde vaccins dit eerste kwartaal te kunnen leveren. EU-president Michel liet donderdag ook al weten dat de lidstaten desnoods met juridische maatregelen naleving van de vaccinbeloften zullen afdwingen.

In het Commissievoorstel worden farmaceuten verplicht hun plannen voor de export van vaccins buiten de EU vooraf aan te melden bij het land waar de fabriek staat. De douaneautoriteiten daar beslissen, in overleg met de Commissie, of de export is toegestaan.

De precieze criteria worden vrijdag bekend gemaakt maar betrokken EU-ambtenaren stellen dat gekeken wordt of de producent zijn contractuele afspraken over vaccins met de EU is nagekomen. Is dat niet het geval dan kan de EU de export verbieden. Alleen de export naar arme landen en de directe buurlanden van de EU is dan nog toegestaan.