Brussel wil de begrotingsdiscipline voor eurolanden versoepelen

De Duitse minister van Financiën Christian Lindner sabelde het Commissievoorstel onmiddellijk neer als onvoldoende, zijn Nederlandse ambtsgenoot Sigrid Kaag toonde zich milder. Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Commissie betitelde het woensdag gepresenteerde Brusselse voorstel als ‘realistisch en evenwichtig’. Hij benadrukte, net als commissaris Paolo Gentiloni (Economie), dat er uitgebreid overlegd is met de lidstaten voordat de Commissie haar plannen neerlegde. Vrijdag worden die door de Europese ministers van Financiën besproken.

Het is de eerste substantiële wijziging van het Stabiliteits- en Groeipact (waarin de Europese begrotingsdiscipline is vastgelegd) in tien jaar. Aan de fundamenten – het begrotingstekort moet lager zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product, de staatsschuld niet hoger dan 60 procent – wordt niet getornd, die zijn verankerd in het Europees Verdrag. Maar de uitvoering en naleving van deze regels gaan, als het aan de Commissie ligt, op de schop.

De tijden zijn veranderd, stelt de Commissie. En de les uit de eurocrisis was dat te veel en te snel bezuinigen de economie schaadt. Daarom wil de Commissie af van de regel dat de bovenmatige staatsschuld (alles boven de 60 procent) in twintig jaar moet zijn weggewerkt. Die afspraak zou nu toegepast op Italië (staatsschuld: ruim 140 procent) Rome dwingen tot een bezuiniging van vier procent per jaar. De Commissie acht dit ongewenst, al helemaal omdat Italië, net als andere lidstaten, tegelijk zwaar moet investeren in duurzame energie en defensie.

In plaats daarvan wil de Commissie dat alle eurolanden een vierjarenplan opstellen, waarin zowel het begrotings-, investerings- als het hervormingsbeleid is vastgelegd. De stijging van de overheidsuitgaven mag die van de verwachte economische groei niet overstijgen. Na vier jaar dient de staatsschuld lager te zijn dan aan het begin van de periode, de Commissie plakt daar nadrukkelijk geen percentage op. Het meerjarenplan – dat de lidstaten moeten goedkeuren – kan worden verlengd tot zeven jaar als het betrokken land uitzonderlijk zwaar investeert en hervormt.

De Duitse minister Lindner bepleitte eerder dat landen met een te hoge staatsschuld daar minimaal 1 procentpunt per jaar vanaf halen. Woensdag herhaalde Lindner dat standpunt en stelde dat er ‘nog veel werk’ moet worden verzet. Hij zei dat Duitsland een versoepeling van het Stabiliteitspact niet zal accepteren.

Minister Kaag acht een vaste jaarlijkse schuldreductie niet gewenst, dat is volgens haar te rigide. Ze wil wel samen met haar Duitse collega ijveren voor ‘een ambitieuze schuldafbouw en verbeterde schuldhoudbaarheid voor landen met hoge schulden’, aldus haar woordvoerder. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire noemde het Commissievoorstel een stap in de juiste richting.

‘Realiteitszin’

De Commissie benadrukte dat haar voorstel niet alleen versoepelingen van de begrotingsdiscipline bevat. Zo moeten landen met een begrotingstekort boven de drie procent dat jaarlijks met een half procentpunt verlagen, iets waar Parijs zich weer tegen verzet. Verder worden strafprocedures tegen ‘eurozondaars’ sneller in gang gezet.

PvdA-Europarlementariër Paul Tang is blij met het Commissievoorstel. ‘Met deze hervorming laat de Commissie realiteitszin zien. Weg van de bezuinigingsobsessie’, aldus de PvdA’er. Zijn GroenLinks-collega Bas Eickhout vindt de plannen ‘ontoereikend’. Hij wil minder nadruk op schuldafbouw en meer financiële ruimte voor investeringen. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten akkoord gaan met de nieuwe begrotingsregels. De Commissie hoopt dat zo’n akkoord er eind dit jaar ligt.