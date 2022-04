Brussel wil boycot op kolen uit Rusland, gas en olie blijven nog ongemoeid

Een kolenopslag in Gent. Russische kolen vormen de helft van de kolenimport. Beeld BELGA

Een importverbod op Russisch gas en Russische olie zit niet in het nieuwe sanctiepakket. Betrokken EU-ambtenaren verwachten dat ook deze stap gezet wordt als de beelden van en de bewijzen voor de gruwelijke moorden in Oekraïne zich komende dagen opstapelen. Commissievoorzitter Von der Leyen en EU-buitenlandchef Borrell reizen deze week naar Kyiv.

Russische kolen zijn nu goed voor bijna de helft van de Europese kolenimport. Een verbod op deze import kost Moskou volgens de Commissie 4 miljard euro per jaar, zo blijkt uit een ontwerp van het sanctiepakket.

De Commissie wil ook vier nieuwe Russische banken van het Europese betalingsverkeer afsluiten, waaronder de VTB-bank, de tweede bank van Rusland. De vier banken zijn goed voor 23 procent van de Russische banksector.

Exportverbod op quantumcomputers en chips

Verder wil de Commissie Russische en Belarussische wegvervoerders weren in de EU. Ze stelt tevens exportverboden naar Rusland voor van quantumcomputers en chips (met een waarde van 10 miljard euro per jaar) en verdere restricties op de import van goederen uit Rusland (waarde: 5,5 miljard euro).

De ambassadeurs van de EU-landen buigen zich morgenochtend over het vijfde sanctiepakket. Omdat een importverbod op gas en olie uit Rusland er niet in zit, vergroot dat de kans dat alle lidstaten ermee akkoord gaan. Vooral Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije en Roemenië zijn erg afhankelijk van Russisch gas. Rusland levert ruim een derde van het gas dat de EU importeert, 27 procent van de olie en 46 procent van de kolen.

Onduidelijk is of Hongarije akkoord gaat nu premier Orbán daar net de verkiezingen opnieuw ruimschoots heeft gewonnen. Voor een Europees sanctiepakket is unanimiteit vereist.