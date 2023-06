Brussel vermindert financiële steun aan Kosovo om ruzie met Servië

Italiaanse Navo-militairen in Kosovo. Beeld REUTERS

Kosovo worstelt sinds het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid met de Servische minderheid in het noorden van het land. Afgelopen maanden liepen de spanningen zo hoog op dat ook vredestroepen van de Navo werden aangevallen. Volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell is tot de strafmaatregelen besloten omdat Kosovo verzuimt ‘de-escalerende stappen te nemen en de oorzaken van de crisis aan te pakken’.

De Kosovaarse regering lijkt zich vooralsnog weinig van de Brusselse oekaze aan te trekken. Woensdag ontzegde zij alle voertuigen met een Servische kentekenplaat de toegang tot het land, als represaille voor de arrestatie van drie Kosovaarse grenswachten door de Servische politie - hoewel dit volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken was gedaan ‘om de veiligheid bij alle grensovergangen te vergroten’. Over de toedracht van die arrestatie verschillen beide landen van mening. Ook beschuldigen ze elkaar van illegale grensoverschrijdingen.

Volgens premier Albin Kurti van Kosovo werden de drie grenswachten 300 meter diep op Kosovaars grondgebied opgepakt. ‘Het binnendringen van Servische eenheden op Kosovaars territorium is agressie met als doel escalatie en destabilisering’, aldus Kurti op Facebook, waar hij onmiddellijke invrijheidstelling van de drie eist.

Petar Petkovic, de hoogste Servische regeringsfunctionaris ambtenaar voor Kosovaarse zaken, verklaarde dat de drie grenswachten juist ‘diep’ op Servisch grondgebied bij het dorp Gnjilica waren gearresteerd. Ook zei hij dat Servië bereid was tot een internationaal onderzoek naar de kwestie.

Langdurige spanningen

De Kosovaars-Servische spanningen gaan terug tot de jaren negentig, toen de etnisch-Albanese meerderheid in Kosovo - toen een deel van Servië - een gewapende opstand begon tegen het Servische bewind. In 1999 werd het Servische regeringsleger verjaagd door bombardementen van de Navo. Negen jaar later verklaarde Kosovo zich onafhankelijk. Servië ziet Kosovo nog steeds als een afvallige provincie.

Afgelopen maanden liepen de spanningen weer op toen etnische Serviërs in vier overwegend etnisch Servische gemeenten in het noordelijke grensgebied zich verzetten tegen de benoeming van etnisch-Albanese burgemeesters, na verkiezingen die door de etnische Serviërs massaal waren geboycot. Bij ongeregeldheden raakten eind mei dertig Navo-vredeshandhavers en 52 etnische Serviërs gewond.

Enkele van de woensdag aangekondigde EU-strafmaatregelen zijn al ingegaan, andere kunnen volgens Brussel volgen als de Kosovaarse regering zijn leven niet betert. Omgekeerd kunnen maatregelen ook worden ingetrokken, indien Pristina ‘geloofwaardige en beslissende stappen zet’ om de spanningen met de Servische minderheid te doen afnemen. Overigens zegde premier Kurti dinsdag onder druk van westerse bondgenoten al toe nieuwe lokale verkiezingen te zullen houden in de vier etnisch-Servische gemeenten.