Brussel trapt op de rem bij EU-geld voor Polen en Hongarije

Premier Viktor Orban (rechts) van Hongarije en zijn Poolse collega Mateusz Morawiecki. Beeld EPA

Van Polen vraagt Brussel een betere controle op de besteding van de gelden. Voor Polen betekent het dat bijna 75 miljard euro aan EU-hulp in het geding is, voor Hongarije gaat het om ruim 20 miljard euro. De Commissie kan uitbetaling van deze gelden opschorten omdat de Europese subsidiewetgeving onlangs is aangescherpt.

Hongarije kreeg donderdag in principe groen licht van Brussel voor de plannen waarmee 22 miljard euro aan EU-subsidies gemoeid zijn. Dat maakte op de valreep de weg vrij naar een voorfinanciering van een paar honderd miljoen euro. De vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten de komende jaren – de bulk van de subsidies – bindt de Commissie echter aan strikte voorwaarden.

Omstreden lhbti-wetten

Zo moet Hongarije de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht garanderen. Verder worden EU-subsidies voor scholen niet gegeven zolang de regering van premier Viktor Orbán vasthoudt aan haar omstreden lhbti,-wetten. Deze wetten verbieden scholen informatie te geven over een andere seksuele geaardheid dan de heteroseksuele. Verder eist de Commissie dat Hongarije de vrijheden voor universiteiten garandeert en zijn asielwetgeving aanpast aan de Europese regels.

Gebeurt dat niet, dan loopt Hongarije straks tegen een ‘nee’ van Brussel aan als het betalingsverzoeken indient. Gemaakte kosten voor de ingediende steunprogramma’s worden dan niet vergoed.

Van Polen eist de Commissie dat het duidelijk maakt hoe het toezicht houdt op de steunplannen en de juiste besteding van het EU-geld controleert. Polen heeft tot 2027 recht op 75 miljard euro uit de EU-fondsen voor armere regio’s. De striktere voorwaarden aan de besteding van deze fondsen zijn in 2020 afgesproken door de Europese regeringsleiders toen die de EU-begroting voor 2021-2027 opstelden. Premier Mark Rutte was een van grote pleitbezorgers van strengere criteria.

Overhoop

De Commissie, het Europees Parlement en de meeste EU-landen liggen al jaren overhoop met Hongarije en (in iets mindere mate) Polen. Onlangs kreeg Boedapest als eerste te maken met de nieuwe rechtsstaattoets die tot bevriezing van EU-subsidies verplicht als een goede besteding ervan niet gegarandeerd is. Daardoor staat er nu al 6,3 miljard euro voor Hongarije nu in de ijskast. Verder wordt de 5,8 miljard euro voor Hongarije uit het Europese herstelfonds pas vrijgegeven als de rechtsstaat is verbeterd. De herstelgelden voor Polen (35 miljard euro) zitten ook nog steeds vast, in afwachting van juridische hervormingen door Warschau.

De rechtsstaattoets, de voorwaarden voor het herstelgeld en de aangescherpte algemene eisen aan het gebruik van EU-subsidies, zetten de ontvangende landen onder druk zich aan de Europese regels en waarden te houden. Regeringsleiders en parlementariërs klagen al jaren dat het een gotspe is dat Hongarije en Polen volop profiteren van het EU-budget maar ondertussen de regels aan hun laars lappen. In juni vorig jaar laaide de irritatie zo hoog op dat premier Rutte tijdens een EU-top zijn Hongaarse collega Orbán uitdaagde met zijn land uit de EU te stappen.