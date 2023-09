Brussel tempert economische groeiverwachting, Nederland onder Europees gemiddelde

Een terras in een Haagse winkelstraat. Beeld ANP

In de economische voorspellingen, die maandagochtend werden gepresenteerd, voorziet de Commissie dat de Duitse economie, de grootste van Europa, dit jaar met 0,4 procent krimpt. De Spaanse economie groeit met 2,2 procent, die van Frankrijk met 1 procent en Italië koerst op 0,9 procent groei aan.

Nederland zit met een geraamde groei van 0,5 procent dit jaar onder het gemiddelde van de eurolanden (0,8 procent). Ook voor 2024 blijft de Nederlandse groei met 1 procent steken onder het gemiddelde (1,3 procent), tenzij er snel een nieuwe regering komt en de groei aanwakkert.

Over de auteur

Marc Peeperkorn is sinds 2008 de EU-correspondent voor de Volkskrant. Hij woont en werkt in Brussel.

‘Economische tegenwind op verschillende fronten, leidt tot minder groei dan verwacht’, zei commissaris Paolo Gentiloni (Economie) over de nieuwe voorspellingen. Hij pleitte voor soepelere Europese begrotingsregels, een kwestie waarover de EU-landen verdeeld zijn.

De afvlakkende groei wordt veroorzaakt door de hoge inflatie, waardoor consumenten minder uitgeven. Verder beïnvloedt het monetaire beleid van de ECB de groei: de centrale bank verhoogde afgelopen tijd de rente wat weliswaar de inflatie afremt maar ook de groei. Datzelfde beleid werpt overigens wel zijn vruchten af: de Commissie verwacht dat de prijzen dit jaar met 5,6 procent stijgen (een halvering vergeleken met vorig jaar), in 2024 met 2,9 procent. Het streven van de ECB is een inflatie van rond de 2 procent.

Werkeloosheid

De arbeidsmarkt in de EU blijft zeer goed, ondanks de afvlakkende groei. De werkloosheid is lager dan ooit, al zijn de verschillen tussen de lidstaten groot. Zo zit in Spanje en Griekenland ruim 10 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk, terwijl in Nederland en Duitsland werkgevers grote moeite hebben om personeel te vinden. De Commissie houdt rekening met stevige loonstijgingen door de krapte op de arbeidsmarkt en ter compensatie van de prijsstijgingen.

De Commissie wijst erop dat de economische ramingen danig kunnen veranderen als de oorlog in Oekraïne escaleert. Ze waarschuwt ook voor de economische gevolgen van de klimaatverandering: extreme droogte, bosbranden, hevige regenval en overstromingen veroorzaken niet alleen groot menselijk leed maar ook aanzienlijke economische schade.