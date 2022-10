Brussel: structurele veranderingen nodig tegen de hoge gasprijzen

Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Dit is hét moment om te handelen’, houdt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie de EU-leiders en Europarlementariërs dinsdag voor. Er is het nodige gedaan om de energieprijzen in te dammen, maar niet genoeg. Het moment dus voor nieuwe voorstellen waarvoor de regeringsleiders later deze week - na verhit debat - groen licht moeten geven.

Om met een optimistische noot te beginnen: de EU staat er qua energiezekerheid deze winter niet beroerd voor. De gasopslag zit voller dan ooit (ruim 90 procent gevuld) en het Russische aandeel in de Europese gas-import (aardgas en lng) is gedaald van 45 naar 14 procent. Maar als Rusland komende maanden alle gasexport naar Europa stopt, kampt de EU komend jaar met een tekort van 100 miljard kubieke meter gas, een kwart van de totale jaarlijkse gas-import. En dat stuwt de energieprijzen op tot nieuwe recordhoogten.

De voorstellen die de Commissie dinsdag presenteert, zijn in principe tijdelijk. Maar tegelijk leggen ze de basis voor structurele veranderingen op de energiemarkt. Want die markt is niet meer dezelfde zonder Rusland als gas- en olieproducent en verandert sowieso door de overgang naar hernieuwbare energie.

Gezamenlijke inkoop

Allereerst vraagt de Commissie de lidstaten gezamenlijk gas in te kopen. Als grote klant kan de EU lagere prijzen bedingen, vooral met lange termijncontracten. Deze marktmacht moet worden ingezet in de onderhandelingen met betrouwbare gasproducenten als Noorwegen en de VS. De gezamenlijke inkoop moet ertoe leiden dat de gasvoorraden voor de winter ‘23-’24 net zo vol zitten als nu. De Commissie stelt voor dat deze samenwerking deels verplicht wordt, deels vrijwillig. De kopers (met een hoofdrol voor leveranciers als Vattenfall en Engie) moeten een consortium vormen. De Commissie belooft souplesse bij de concurrentieregels om deze kartelvorming en prijsafspraken mogelijk te maken.

Goedkoper gas inkopen is niet voldoende. Burgers en bedrijven moeten ook minder gas verbruiken. De Commissie wil de vrijwillige afspraken daarover – 15 procent minder gasverbruik deze winter; 10 procent minder elektra – omzetten in bindende doelen als komende maand blijkt dat ze niet gehaald worden. Daarnaast overweegt de Commissie maatregelen om niet-essentieel energieverbruik, zoals terrasverwarming, aan banden te leggen.

Wat zeker tot discussie tussen premier Mark Rutte en zijn EU-collega’s zal leiden is het voorstel om wederzijdse hulp bij energietekorten verplicht te stellen. Op dit moment zijn er zes (vrijwillige) bilaterale solidariteits-overeenkomsten, onder andere tussen Duitsland en Oostenrijk en Italië en Slovenië, terwijl het er veertig hadden kunnen zijn.

Prijslimiet

Het controversieelste voorstel is plafonnering van de gasprijs. Volgens Rome en een vijftiental andere hoofdsteden is een prijslimiet de beste manier om het gas betaalbaar te houden voor burgers en bedrijven. Nederland en Duitsland vrezen voor tekorten als de producenten uitwijken naar andere markten die meer bieden.

De Commissie stelt dat het huidige prijsmechanisme op de gasmarkt te grillig en duur is. Het is gebaseerd op schaarste aan aardgas in Noord-Europa maar zadelt de zuidelijke landen op met ongekend hoge prijzen voor het vloeibaar gas (lng) dat daar aanmeert. De Commissie wil daarom komend voorjaar een nieuw prijsmechanisme, apart voor lng.

Tot die tijd – dus voor een paar maanden – onderzoekt de Commissie de mogelijkheid van een zacht (‘dynamisch’) plafond voor de gasprijs, zonder dat de energiezekerheid in gevaar komt. Dagelijkse extreme pieken in de prijs moeten ook worden afgevlakt. Tevens belooft de Commissie na te gaan hoe de prijs verlaagd kan worden van gas dat nodig is voor de opwekking van elektra.

Op kousenvoeten trippelt de Commissie daarmee rond een harde, overkoepelende prijslimiet. Donderdag zal blijken of de Italiaanse premier Mario Draghi, de meest uitgesproken pleitbezorger van een prijsplafond, hiermee genoegen neemt.

De Commissie moedigt de lidstaten aan om burgers en bedrijven financieel te compenseren voor de hoge energieprijzen met nationale steunpakketten. Vanuit het EU-budget wil ze 5 miljard euro aan niet uitgegeven subsidies hiervoor inzetten. De tijdelijke verruiming van de staatssteunregels loopt voorlopig door en wordt zelfs uitgebreid. Energieleveranciers krijgen meer mogelijkheden om zich tegen faillissementen te beschermen.

Tot slot, maar niet onbelangrijk, overweegt de Commissie meer EU-geld vrij te maken voor investeringen in duurzame energieprojecten. Von der Leyen noemt naar verwachting geen bedrag, maar volgens betrokken EU-ambtenaren wordt gedacht aan 100 miljard euro.