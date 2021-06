Brussel start formeel onderzoek naar machtsmisbruik Facebook

Facebook Marketplace Beeld Facebook

De commissie gaat onderzoeken of Facebook daadwerkelijk de Europese mededingingsregels heeft geschonden. Dat zou het geval zijn omdat Facebook de gegevens van in totaal zeven miljoen adverteerders op zijn platform verzamelt en analyseert, om diezelfde data vervolgens te gebruiken om met die adverteerders te concurreren. Dat zou dan onder andere gebeuren op de markt van zogenoemde rubrieksadvertenties.

Dit soort advertenties worden geplaatst op Facebook Marketplace. Deze dienst is te vergelijken met het Nederlandse Marktplaats: een plek waarop gebruikers spullen kunnen verhandelen. De bijna drie miljard gebruikers van Facebook zullen door de aanprijzingen van het bedrijf mogelijk eerder voor die dienst kiezen dan voor concurrenten als eBay, Marktplaats of Craigslist, vermoedt Brussel.

Verstoring

Het formele onderzoek moet antwoord geven op de vraag in hoeverre de koppeling van het sociale netwerk Facebook aan deze onlinedienst voor rubrieksadvertenties in strijd is met de EU-mededingingsregels.

Eurocommissaris Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid, stelt in een verklaring dat de commissie ‘in detail’ gaat bekijken of Facebook met zijn gedrag de concurrentie verstoort: ‘Facebook verzamelt enorme hoeveelheden gegevens over de activiteiten van gebruikers van zijn sociale netwerk en daarbuiten, waardoor het zich kan richten op specifieke klantengroepen.’

Brussel deed al eerder een voorlopig onderzoek. Dit heeft voldoende aanleiding gegeven tot verder spitwerk. Dit formele onderzoek zou uiteindelijk kunnen resulteren in een hoge boete.

Big Tech

Van de grote Amerikaanse techbedrijven was Facebook tot nu toe het enige waar Brussel nog geen officieel mededingingsonderzoek naar deed. Tegen Microsoft, Amazon, Google en Apple gebeurde dat al wel.

Naast dit soort lopende concurrentieonderzoeken zet Brussel een breder pallet aan middelen in om meer grip op Big Tech te krijgen. De pogingen om Amazon en Apple te dwingen meer belasting te betalen, waren daarbij niet succesvol. Verder zijn er diverse, meer uitgebreide wetten in de maak in de vorm van de Digital Services Act en de Digital Markets Act die de burger moeten beschermen én de macht van de techbedrijven moeten beteugelen. Tot slot zijn er specifieke maatregelen in de maak.

Donderdag nog presenteerde de Commissie een wetsvoorstel voor een Europese Digitale Identiteit. Deze is bedoeld voor alle inwoners en bedrijven in de EU en moet het makkelijker maken om zaken in het buitenland te regelen met één uniforme inlog. Deze moet tegelijk ook gelden als alternatief voor het inloggen via bijvoorbeeld Google of Facebook.