Brussel stapt in politiek mijnenveld: meer legale migratie vanwege personeelstekorten

Migranten als seizoenarbeiders in de aardbeienpluk in Lepe, Spanje. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

In het ontwerpvoorstel ‘Vaardigheden en talent naar de EU halen’ dat de Europese Commissie naar verwachting woensdag presenteert, staat dat vervolgens ook ‘talent partnerships’ met Senegal, Nigeria, Pakistan en Bangladesh gesloten moeten worden. Over hoeveel arbeidsmigranten de Europese Unie de komende jaren moet toelaten, spreekt de Commissie zich niet uit. Dat is een nationale bevoegdheid. Het zou ‘politieke zelfmoord’ zijn wel een aantal te noemen, zegt een betrokken EU-ambtenaar. ‘De animo onder de lidstaten om over legale migratie te praten is toch al niet groot nu er miljoenen vluchtelingen uit Oekraïne in Europa zijn.’

Voor die laatste groep wil de Commissie nog deze zomer een talentenpool opzetten. Oekraïense vluchtelingen kunnen daarin hun diploma’s, vaardigheden, ervaring en wensen vermelden, zodat de lidstaten en werkgevers beter kunnen zien wie ze welkom heten. De EU-landen spraken in maart af dat alle Oekraïense vluchtelingen hier mogen werken.

Het langverwachte Commissievoorstel over legale migratie benadrukt het belang van arbeidsmigranten. Voor de EU omdat er nu al in talloze sectoren personeelstekorten zijn: zorg, transport, toerisme, bouw, ict. De vergrijzing jaagt de behoefte aan arbeidsmigranten verder aan. Daarnaast is de belofte van legale migratie een drukmiddel om illegale migratie tegen te gaan. Hoewel het aantal illegalen dat naar Europa komt (tussen de 125 en 200 duizend per jaar) veel kleiner is dan het aantal legale migranten (2,2 tot 3 miljoen per jaar), krijgt die eerste groep meer media-aandacht en zorgt ze voor politieke en sociale onrust.

Voor Afrikaanse en Aziatische landen is migratie positief omdat het burgers kansen, opleiding, werkervaring en inkomsten geeft. De Commissie wil dat legale migratie gepaard gaat met ontwikkelingshulp in de thuislanden om te voorkomen dat alle gekwalificeerde arbeiders vertrekken. Geen ‘brain drain’, maar een ‘brain gain’, aldus het ontwerpvoorstel. De Commissie stelt de plannen woensdag vast, betrokken ambtenaren verwachten geen grote wijzigingen.

Vrijwillig

In de ‘talent partnerships’ die de Commissie wil opstellen, te beginnen met Egypte, Tunesië en Marokko, wordt vastgelegd wat de wederzijdse wensen en verplichtingen zijn. Lidstaten doen op vrijwillige basis mee. De Commissie benadrukt dat het niet alleen maar om goed opgeleide migranten gaat. Dat juist deze drie landen de spits afbijten is geen toeval: sommige lidstaten hebben al migratie-afspraken met deze landen, bovendien komen er veel illegale migranten uit of via deze drie naar Europa.

Naast de partnerschappen wil de Commissie een EU talentenpool opzetten. Daarin kunnen geïnteresseerde migranten in spe hun kwalificaties aanmelden wat het voor werkgevers makkelijker maakt personeel te werven. Dit internetplatform moet vanaf medio 2023 operationeel zijn. Een jaar eerder moet een soortgelijke talentenpool voor Oekraïense vluchtelingen van start gaan.

De Commissie wil verder dat arbeidsvergunningen sneller en eenvoudiger verkregen worden. De vergunning voor een kort werkverblijf moet volgens de huidige regels binnen vier maanden verstrekt worden maar die termijn wordt vaak niet gehaald door trage procedures in de lidstaten. Werkgevers zitten daardoor met extra onvervulde vacatures. Naast meer snelheid wil de Commissie dat de arbeidsmigrant bij meerdere werkgevers kan werken.

De vergunning voor langdurig verblijf zou bruikbaar moeten zijn in meerdere lidstaten. De Commissie geeft geen gehoor aan het verzoek van het Europees Parlement om deze vergunning na drie jaar verblijf in de EU te verstrekken in plaats van na vijf jaar.