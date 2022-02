Brussel schaaft groen energielabel bij: gas en kernenergie worden ‘oranje’

De kerncentrale in Borssele is de enige werkende in Nederland. Beeld Arie Kievit

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie had in een brief aan de Tweede Kamer de aanduiding ‘oranje’ als terugvaloptie bestempeld voor het geval de Commissie gas niet helemaal wilde schrappen uit de taxonomie, de richtlijn voor duurzame investeringen. Volgens GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout stelt het nieuwe voorstel niets voor. ‘De Commissie probeert recht te praten wat krom is. Ze ondermijnt de hele taxonomie, dit is pure volksverlakkerij.’

Compromis

Net voor middernacht op 31 december presenteerde de Commissie haar ontwerpbesluit over welk milieustempel investeringen in gas- en kerncentrales zouden krijgen. Frankrijk oefende grote druk uit om nucleaire energie als duurzaam te beschouwen. Oost-Europese landen deden hetzelfde voor gascentrales.

Het compromis waarmee de Commissie destijds kwam was dat onder sommige voorwaarden en voor een beperkte tijd investeringen in gas en nucleaire energie duurzaam mochten worden genoemd.

Dat leidde tot boosheid bij groene partijen en milieuorganisaties. Ook lidstaten toonden zich ontevreden. Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg kondigden aan naar het Hof van Justitie te stappen om de nucleaire paragraaf aan te vechten. Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk stuurden dinsdag nog een laatste oproep aan de Commissie om gas uit de taxonomie te gooien.

Vandaag zal de Commissie inhoudelijk weinig aan haar ontwerpvoorstel veranderen. Wel komt er een aparte paragraaf bij de tekst waarin nadrukkelijk staat dat aardgas en kernenergie niet klimaatneutraal en duurzaam zijn, maar onder voorwaarden geschikt om de overgang naar klimaatneutraliteit in 2050 te bespoedigen. Vanaf 2035 vervalt dit ‘oranje’ overgangslabel voor gascentrales, voor nucleaire energie vanaf 2045. Investeerders als pensioenfondsen die in deze energiesoorten geld beleggen, moeten dat expliciet vermelden.

‘We hebben ons voorstel versterkt’, zegt een betrokken Commissie-ambtenaar. Begrotingscommissaris Johannes Hahn kondigde niettemin al eerder aan tegen te stemmen, in lijn met de positie van zijn geboorteland Oostenrijk. Mogelijk laten nog enkele commissarissen een aantekening maken, maar dat houdt het besluit niet tegen. Dan kan alleen als een grote meerderheid van de lidstaten of het Europees Parlement het verwerpt, de kans daarop is vooralsnog niet groot.

Rommelen met kleuren

Eickhout noemt het besluit van de Commissie een ‘volstrekt verkeerde keuze’. Volgens hem rommelt de Commissie nu met kleuren en etiketten waardoor het doel van de taxonomie – een heldere leidraad voor investeerders over wat groen is – wordt onderuitgehaald. ‘We zijn bezig met het opstellen van serieuze wetgeving, niet met het schrijven van een flutromannetje.’

De taxonomie voor duurzame investeringen kan op grote belangstelling van investeerders rekenen. Veel pensioen- en andere financiële fondsen willen graag groen en verantwoord beleggen, net als de Europese Investeringsbank. Een duurzaam label maakt lenen voor een bedrijf goedkoper.