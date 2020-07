Brussel: recessie in Europa nog zwaarder dan verwacht

Toeristen in Rome. Het uitblijven van toerisme is een belangrijke reden dat met name Zuid-Europese landen economisch het zwaarst worden getroffen. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Dat de economie vooruitzichten nog grimmiger zijn – in mei voorspelde de Commissie een krimp met 7,7 procent – komt doordat de EU-landen langer dan verwacht in lockdown zaten. De economie trekt nu weliswaar iets aan, maar de Commissie voorziet ‘exceptioneel grote risico’s’. ‘We blijven in stormachtig weer met veel risico’s, inclusief een tweede golf van besmettingen’, aldus Europees Commissaris Dombrovskis (Economie & Werk) vanochtend bij de presentatie van de economische zomerramingen.

De Commissie noemt de nieuwe, nog dramatischer voorspelling, een extra reden voor de Europese regeringsleiders om volgende week een akkoord te bereiken over een omvangrijk economisch herstelprogramma van 1.850 miljard euro. ‘Het is tijd om nieuw vertrouwen en nieuw geld in onze economieën te pompen in deze kritieke situatie’, zei Commissaris Gentiloni (Economie & Euro). Premier Rutte stelde eerder dat de leiders niet overhaast het hulpprogramma, dat Nederland te duur vindt, moeten afkaarten.

De ramingen van de Commissie onderstrepen dat de coronarecessie niet alleen ongekend zwaar is, maar ook ongelijk verdeeld over de lidstaten. Relatief het minst getroffen zijn Nederland, Duitsland, Luxemburg en Malta, met een krimp tussen de 6 en 7 procent. Het hardst geraakt worden de economieën van Frankrijk (10,6 procent krimp), Spanje (10,9 procent) en Italië (11,2 procent). Dit zijn landen met een grote toeristische industrie, die door alle reisbeperkingen in problemen is gekomen. In Griekenland krimpt de economie volgens de Commissie dit jaar met 9 procent, in België met 8,8 procent.

Stevige groei

Voor volgend jaar voorziet de Commissie stevige groei, maar lang niet voldoende om de schade van 2020 te herstellen. Bovendien is die groei onzeker: de Commissie gaat er in haar raming van uit dat er geen tweede besmettingsgolf komt. In dat gunstige scenario groeit de economie van de eurolanden volgend jaar met gemiddeld 6,1 procent. Nederland zit dan fors onder het gemiddelde, met een groei van 4,6 procent, mede omdat de Nederlandse economie sterk afhankelijk is van de (moeizaam op gang komende) export naar de rest van de wereld.

De Italiaanse economie groeit volgens de Commissie in 2020 met 6,1 procent, die van Spanje met 7,1 procent en de Franse met 7,6 procent. De Commissie waarschuwt voor oplopende langdurige werkloosheid in de EU-landen. De tussentijdse zomerraming bevat echter geen cijfers daarover.

Nationale steunmaatregelen (geld voor bedrijven, werktijdverkorting) hebben volgens de Commissie de economische dreun verzacht, maar zeker niet volledig opgevangen. Bovendien leiden die nationale maatregelen tot grotere ongelijkheid tussen de lidstaten, omdat rijkere lidstaten als Nederland en Duitsland veel meer kunnen doen dan Italië, Spanje en Griekenland. Een akkoord tijdens de EU-top deze maand over het Europese herstelplan kan die ongelijkheid iets verminderen.