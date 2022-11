Brussel pakt door en weigert Hongarije EU-miljarden uit te keren

De Hongaarse premier Viktor Orban begroet Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen bij een Europese top in Brussel op 21 oktober. Beeld Geert Vanden Wijngaert / AP

‘Belangrijke risico’s blijven bestaan’, concludeerde Europees Commissaris Johannes Hahn (Begroting) woensdag. De Hongaarse premier Viktor Orbán en zijn minister van Justitie Judit Varga (die afgelopen maanden onvermoeibaar door de EU-landen toerde op zoek naar steun) zullen ongetwijfeld teleurgesteld reageren. Maar dat is deel van het spel. Beiden wisten dat de Commissie de toezeggingen van Hongarije onvoldoende achtte. De Commissie kwam om de impasse te doorbreken de afgelopen weken zelf met tekstvoorstellen, maar die schoof Orbán terzijde. Nu moeten de lidstaten beslissen of ze het Commissie-advies (geen geld voor Orbán) overnemen.

Op 18 september zei Hahn nog ‘alle vertrouwen’ te hebben dat de Hongaarse regering het roer zou omgooien. Op die memorabele zondag kreeg Boedapest als eerste te maken met de zogenoemde rechtsstaattoets. Met deze toets – onder druk van premier Mark Rutte opgetuigd – kunnen EU-subsidies worden bevroren als het ontvangende land een goede besteding ervan niet kan waarborgen. Dat Hongarije de eerste kandidaat zou zijn, stond als een paal boven water: al jaren liggen de bewijzen van fraude en vriendjespolitiek met EU-geld daar op tafel, alsook de onwil van Boedapest om er iets aan te doen.

De Commissie gaf Orbán twee maanden om zeventien veranderingen door te voeren; zo niet, dan ging er 7,5 miljard euro aan subsidies in de ijskast. Het gaat onder meer om de oprichting van een integriteit-autoriteit, een anti-fraude-taskforce en het nakomen van de plicht dat bij door de EU gefinancierde projecten zich meer dan één gegadigde meldt. Bij de helft van de openbare aanbestedingen met EU-geld in Hongarije is dat niet het geval, een select clubje bedrijven sleept de lucratieve opdrachten binnen.

Zwakke punten en risico’s

Woensdag constateerde de Commissie dat Hongarije op cruciale punten is tekortgeschoten. ‘Helaas’, aldus Hahn. Betrokken ambtenaren zeggen dat 90 procent van de geëiste veranderingen is doorgevoerd, maar die resterende 10 procent is van belang. Het gaat om ‘zwakke punten, risico’s en tekortkomingen’ in de voorgestelde wetgeving. Waarom Boedapest de laatste stappen niet zet, is onduidelijk voor Brussel. Mogelijk omdat Orbán en zijn vrienden beseffen dat hun spel met EU-geld dan echt uit is, stelt een betrokkene.

De financiële schade voor Hongarije kan groter worden dan het bevriezen van 7,5 miljard euro aan subsidies voor armere regio’s. De weigerachtige houding van Boedapest brengt namelijk ook de 5,8 miljard euro in gevaar die Hongarije uit het Europese economisch herstelfonds zou krijgen. De Commissie keurde dat Hongaarse plan voor die herstelgelden weliswaar goed, maar de uitbetaling volgt pas als aan 27 ‘supercriteria’ is voldaan, waaronder de zeventien punten uit de rechtsstaattoets. Alles bij elkaar ontzegt Orbán zijn land ruim 13 miljard euro als hij zijn poot stijf houdt, geld dat Hongarije zeer goed kan gebruiken.

Het Europees Parlement, dat eerder oordeelde dat Hongarije geen democratie meer is, toonde zich verheugd over het Commissiebesluit. Eindelijke een rechte rug, oordeelden de partijen. ‘Het is heel goed nieuws dat de Hongaarse regering bij de Commissie niet weg kan komen met blufpoker over cosmetische hervormingen en met veto-chantage bij besluitvorming’, stelde D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld. Het parlement roept de lidstaten op hetzelfde te doen.

Het zijn de ministers van Financiën die beslissen over de financiële sancties. Orbán heeft afgelopen maanden veel gedaan om zich te isoleren, ook van zijn traditionele Visegrad-vrienden (Polen, Tsjechië, Slowakije), door nauwe banden met Moskou te blijven koesteren. Ook gebruikt Orbán zijn veto om financiële steun voor Oekraïne en een belasting voor multinationals op te houden.

Commissie-ambtenaren verwachten dat Orbán de kwestie zal aankaarten bij de komende EU-top medio december. Problematisch voor hem is dat uiterlijk 19 december het Hongaarse herstelplan goedgekeurd moet zijn, anders is hij die 5,8 miljard euro grotendeels kwijt. De bal rolt nog steeds in juiste richting, zei Hahn. ‘Maar het doelpunt moet nog vallen.’