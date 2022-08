Brussel niet bij voorbaat akkoord met stikstofregeling kabinet

Een boer die zijn bedrijf heeft in Bergeijk, nabij natuurgebied, twijfelt of hij wel wil doorgaan. Mogelijk gaat hij gebruikmaken van een uitkoopregeling. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het gesteggel in Brussel zadelt het kabinet op met de zoveelste tegenvaller in het stikstofdossier. De uitkoopregeling die Van der Wal heeft ontworpen moet het aantrekkelijker maken voor veehouders om hun bedrijf te beëindigen. Het uitkopen van veehouders is de belangrijkste pijler onder het landelijk stikstofbeleid. Minder vee betekent: minder ammoniak in de natuur.

De regeling ‘Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2’ (MGA2) is specifiek bedoeld voor piekbelasters. Dat zijn veehouderijen die dicht bij natuurgebieden zijn gelegen en daardoor relatief veel ammoniak deponeren op die beschermde natuur. De provincies zouden boeren die aan de criteria voldoen selectief moeten benaderen met een voorstel tot uitkoop. De overheid koopt de boerderij dan op en streept de productierechten door, waardoor die niet overgaan op een andere veehouder.

Complete mislukking

De productierechten van een stoppende veehouder worden nu meestal verkocht aan een andere veehouder. Die gebruikt de extra productierechten om zijn veestapel uit te breiden. Per saldo krimpt de veestapel daardoor niet en blijft de stikstofbelasting gelijk. Dat verklaart waarom de veestapel nauwelijks daalt, terwijl elk jaar bijna duizend boeren stoppen – meestal omdat ze met pensioen willen en geen opvolger hebben.

De MGA2-regeling is een verbeterde variant van de huidige opkoopregeling voor piekbelasters, de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO). Die regeling werd in november 2020 door Van der Wals voorganger Schouten opengesteld. Er was 350 miljoen euro voor uitgetrokken. De MGO is echter op een complete mislukking uitgedraaid, want de twaalf provincies hebben in bijna twee jaar nog geen enkele boer op basis van de MGO uitgekocht.

Ongeveer 150 veehouders toonden in eerste instantie belangstelling, maar meer dan de helft haakte tijdens de uitkooponderhandelingen af. Een belangrijk struikelblok is het zogenoemde ‘beroepsverbod’ dat aan de regeling vastzit. Veehouders die intekenen op de MGO mogen niet elders in Nederland een nieuwe veehouderij beginnen. Een uitgekochte varkenshouder zou anders op een andere plek een geitenhouderij kunnen beginnen, want daar heb je geen productierechten voor nodig.

Schouten antwoordde eind vorig jaar op Kamervragen: ‘Deze stoppersverklaring moet borgen dat de ondernemer niet elders als veehouder doorgaat en daar nieuwe stikstofemissies veroorzaakt. Dat ondergraaft de beleidsinspanningen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen en zou tevens het effect van de aankopen verkleinen.’

Gezien het gebrek aan belangstelling voor de MGO heeft Van der Wal besloten het beroepsverbod te laten vallen. Zij kondigde in maart aan dat zij de vervolgregeling MGA2 ‘woest aantrekkelijk’ zou maken, opdat boeren het uitkoopaanbod van de provincie niet kunnen weerstaan. Alleen: met die uitspraak schrikte ze ook de laatste tientallen boeren af die nog overwogen gebruik te maken van de MGO. Die dachten ineens: hé, er komt een aantrekkelijker regeling, daar kan ik beter op wachten. De provincies die op het punt stonden een aantal MGO-uitkopen af te ronden, hebben Van der Wal hierom stevig bekritiseerd.

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof en haar collega Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bezoeken deze week een boerderij in Haaksbergen. Beeld Emiel Muijderman

De MGA2 had in september moeten ingaan, maar dat gaat dus niet door. De Europese Commissie heeft bezwaren, omdat Nederlandse boeren die door de staat zeer royaal worden uitgekocht boerderijen elders in de EU kunnen opkopen. Hongaren of Polen zouden dan in het nadeel zijn tegenover rijke Nederlandse boeren die met een flinke zak uitkoopgeld in de hand op dezelfde boerderij in hun land azen. De Europese staatssteunregels moeten voorkomen dat bedrijven uit de ene lidstaat een oneerlijk concurrentievoordeel krijgen ten opzichte van bedrijven uit andere lidstaten.

In afwachting van een definitief besluit in Brussel heeft Van der Wal nu de weinig succesvolle MGO, die eigenlijk in september zou aflopen, verlengd tot eind dit jaar. Ze heeft goede hoop dat de Europese Commissie binnenkort alsnog toestemming voor de regeling geeft.